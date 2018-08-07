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روسيا والصين تعلنان إنشاء صندوق للتنمية الإقليمية بقيمة 100 مليار يوان

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 11:15 ص
روسيا والصين تعلنان إنشاء صندوق للتنمية الإقليمية بقيمة 100 مليار يوان بوتين
بكين (أ ش أ)
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أعلن الأمين العام للمؤسسة الصينية لتنمية الشركات فى الخارج خى تشين وى، اليوم الثلاثاء، أن بلاده وروسيا ستعلنان خلال المنتدى الاقتصادى الشرقى الشهر المقبل عن إنشاء الصندوق الروسى الصينى للتنمية الإقليمية بقيمة 100 مليار يوان.

ونقلت وكالة انباء سبوتنيك الروسية عن خى تشين وى قوله:" إن هذا الصندوق سيكون أحد أهم الأحداث بالنسبة لنا هذا العام. ولقد صادق مجلس الدولة للإصلاح والتنمية يوم 7 يونيو الماضى رسميا على إنشاء صندوق التنمية الإقليمية وكنا قد أعلنا من قبل عن خططنا لإنشاء هذا الصندوق. فضلا عن أن التصديق الرسمى على إنشاء هذا الصندوق هو حدث كبير بالنسبة للبلدين".

وأضاف:" أن الصندوق يهدف إلى تطوير التعاون الإقليمى الثنائى، إلا أن الأموال المخصصة له مقدمة من الجانب الصينى فقط. وهذا يرتبط ارتباطا وثيقا بروسيا أيضا، لأن شركة إدارة الصندوق قامت بالفعل بتسجيل المؤسسة فى موسكو، والتى ستكون مسئولة عن اختيار المشروعات".

وفى وقت سابق، قال السفير الروسى لدى الصين أندريه دينيسوف، إن الجانب الصينى أكد مشاركة الرئيس شى جين بينج فى المنتدى الاقتصادى الشرقى، ومن المتوقع أن يكون الزعيم الصينى الضيف الرئيسى فى المنتدى. وسيعقد المنتدى الاقتصادى الشرقى الرابع فى حرم جامعة الشرق الأقصى الاتحادية على جزيرة "روسكي" فى الفترة من 11 إلى 13 سبتمبر المقبل.

 


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