video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 11:46 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

رفض استئناف رئيس شركة للبترول و2 آخرين على حبسهم 45 يوماً بتهمة اختلاس مليار دولار

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 11:46 م
رفض استئناف رئيس شركة للبترول و2 آخرين على حبسهم 45 يوماً بتهمة اختلاس مليار دولار حبس - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
إضافة تعليق
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، رفض استئناف رئيس شركة تراى أوشن للبترول و2 آخرين على قرار تجديد حبسهم 45 يوماً، كما قررت المحكمة استمرار حبس المتهمين فى اتهامهم باختلاس مليار دولار من أموال الشركة.
 
صدر القرار برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجى ومحمود عبد المنعم القرموطى ومحمد إبراهيم عبد الصمد، وأمانة سر محمد سنوسى ومحمد صابر.
 
كانت نيابة الأموال العامة العليا،  قد أمرت بحبس كل من محمد محفوظ الأنصاري نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة تراي أوشن للبترول، ومحمد فرحات المدير المالي للشركة سابقا، وعبدالحميد خميس صاحب شركة بترول، 4 أيام، على ذمة التحقيق في القضية المتهمين فيها باختلاس ما يقارب المليار دولار من أموال الشركة وتهريبها إلى الدوحة ودول أخرى.
 
كانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على المتهمين، وكشف المستشار طاهر الخولي في شهادته التي أدلى بها أمام النيابة، أنه باعتباره المحاسب المالى للشركة، اكتشف أثناء مراجعته للحساب المالى السنوى وجود تلاعب في المستندات الخاصة بحسابات الشركة الختامية للعام المالي السابق، حتى أن العجز في الحسابات بلغ 18 مليون دولار.
 
وأوضح الخولى أنه قام بتشكيل لجنة ضمت عدد من المحاسبين القانونيين في الشركة، وأوكل إليهم مهمة مراجعة جميع مستندات الدورة المستندية، لمعرفة كيفية اختفاء مثل هذا المبلغ الضخم، وكشفت اللجنة عن اختلاس أموال من الشركة بمبالغ ضخمة خلال السنوات الماضية، وبلغ إجمالي المبلغ المفقود 962.240.861 دولار.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حبس صاحب مخزن خردة سرق حديد من موقع إنشاء كوبرى المعصرة

رفض استئناف

اختلاس مليار دولار

جنايات القاهرة

اخبار الحوادث

اخبار مصر




لا تفوتك
الأرصاد: رياح خفيفة ليلا تقلل الشعور بارتفاع درجات الحرارة

الأرصاد: رياح خفيفة ليلا تقلل الشعور بارتفاع درجات الحرارة

"دفاع" البرلمان: ظهور هيثم الحريرى على قنوات الإخوان مخالف للائحة

"دفاع" البرلمان: ظهور هيثم الحريرى على قنوات الإخوان مخالف للائحة

5 مراكز تحتاج لبحث من أجيرى فى المهمة الأولى مع الفراعنة.. محمد حمدى الأقرب لخلافة عبد الشافى فى منافسة أيمن أشرف.. البحث عن بديل أحمد فتحى وطارق حامد.. انفراجه فى مركز "السعيد".. والأمل يعود لباسم مرسى

5 مراكز تحتاج لبحث من أجيرى فى المهمة الأولى مع الفراعنة.. محمد حمدى الأقرب لخلافة عبد الشافى فى منافسة أيمن أشرف.. البحث عن بديل أحمد فتحى وطارق حامد.. انفراجه فى مركز "السعيد".. والأمل يعود لباسم مرسى

التعليم تختار رؤساء لجان الثانوية العامة استعدادا لامتحانات الدور الثانى.. وتنتهى من صندقة الأسئلة وتسفيرها لمراكز التوزيع بالمديريات خلال أيام.. وتشكل غرفة عمليات للتصدى للغش.. ومصادر: محاولات غش الدور الثانى

التعليم تختار رؤساء لجان الثانوية العامة استعدادا لامتحانات الدور الثانى.. وتنتهى من صندقة الأسئلة وتسفيرها لمراكز التوزيع بالمديريات خلال أيام.. وتشكل غرفة عمليات للتصدى للغش.. ومصادر: محاولات غش الدور الثانى

أول تعليق لمحمد صلاح بعد إعلان الحضرى اعتزال اللعب دوليا

أول تعليق لمحمد صلاح بعد إعلان الحضرى اعتزال اللعب دوليا

"طباخ بدرجة حفيد رئيس" ابن جونيور ترامب يساعد والده فى تحضير الكيك - صور

"طباخ بدرجة حفيد رئيس" ابن جونيور ترامب يساعد والده فى تحضير الكيك - صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة