رفض استئناف رئيس شركة للبترول و2 آخرين على حبسهم 45 يوماً بتهمة اختلاس مليار دولار

كتب أحمد حسنى

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، رفض استئناف رئيس شركة تراى أوشن للبترول و2 آخرين على قرار تجديد حبسهم 45 يوماً، كما قررت المحكمة استمرار حبس المتهمين فى اتهامهم باختلاس مليار دولار من أموال الشركة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجى ومحمود عبد المنعم القرموطى ومحمد إبراهيم عبد الصمد، وأمانة سر محمد سنوسى ومحمد صابر.

كانت نيابة الأموال العامة العليا، قد أمرت بحبس كل من محمد محفوظ الأنصاري نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة تراي أوشن للبترول، ومحمد فرحات المدير المالي للشركة سابقا، وعبدالحميد خميس صاحب شركة بترول، 4 أيام، على ذمة التحقيق في القضية المتهمين فيها باختلاس ما يقارب المليار دولار من أموال الشركة وتهريبها إلى الدوحة ودول أخرى.

كانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على المتهمين، وكشف المستشار طاهر الخولي في شهادته التي أدلى بها أمام النيابة، أنه باعتباره المحاسب المالى للشركة، اكتشف أثناء مراجعته للحساب المالى السنوى وجود تلاعب في المستندات الخاصة بحسابات الشركة الختامية للعام المالي السابق، حتى أن العجز في الحسابات بلغ 18 مليون دولار.

وأوضح الخولى أنه قام بتشكيل لجنة ضمت عدد من المحاسبين القانونيين في الشركة، وأوكل إليهم مهمة مراجعة جميع مستندات الدورة المستندية، لمعرفة كيفية اختفاء مثل هذا المبلغ الضخم، وكشفت اللجنة عن اختلاس أموال من الشركة بمبالغ ضخمة خلال السنوات الماضية، وبلغ إجمالي المبلغ المفقود 962.240.861 دولار.