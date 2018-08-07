راهب "محاولة الانتحار" مازال بالرعاية المركزة وحالته خطيرة

سارة علام

كشفت مصادر طبية بمستشفى الأنجلو أمريكان التى انتقل إليها الراهب فلتاؤس المقارى بعد محاولته الانتحار قفزًا من أعلى مبنى بالدير أمس، إن الراهب مازال بقسم الرعاية المركزة بعدما وصل للمستشفى أمس فى حالة خطيرة وكان يعانى من نزيف جراء محاولة قطع شريان يديه، بالإضافة لكسور نتجت عن القفز من الدور الثالث.

وقال المصدر الذى رفض الإفصاح عن اسمه، إن الراهب مازال فاقدًا للوعى ولكن حالة مخه مطمأنة وسيتم نقله لغرفة عادية فور استقرار حالته.

فيما فرضت المستشفى سياجًا من السرية حول حالة الراهب ورفضت إدخال الصحفيين ومنعت هيئتها الطبية من الإدلاء بأية تصريحات بشكل معلن للصحافة.

وواصلت أسرة الراهب التواجد أمام غرفته، حيث ظهر عمه وشقيقه فى محيط الغرفة بالدور الثانى، بعدما أبديا خوفهما على حياته من جراء ما يحدث فى دير الانبا مقار عقب مقتل رئيسه الأنبا إبيفانيوس.

كما ظهر أفراد ورجال المباحث فى المستشفى وتواصلوا مع الآباء الرهبان المرافقين للراهب فلتاؤس وأكدوا ضرورة إعلامهم فور إفاقته.