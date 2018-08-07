رئيس وزراء العراق يحيل وزراء سابقين لهيئة النزاهة بسبب اتهامات بالفساد

كتب سمير حسنى

أحال رئيس الوزراء العراقى، حيدر العبادى، عددا من الوزراء السابقين والمسئولين إلى هيئة النزاهة بسبب اتهامات بالفساد، جاء ذلك وفق ما أفادت به قناة "سكاى نيوز".

وفى سياق آخر، قال الرئيس العراقى فؤاد معصوم، "إن ظروف العراق وطبيعته علاقاته مع إيران واسعة المصالح المشتركة بينهما تجعل من الصعب عليه الالتزام بتنفيذ العقوبات التى تفرضها الولايات المتحدة على طهران".

وأضاف معصوم فى مقابلة مع قناة "الحرة" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أنه يجب على العراق أن لا يكون مع طرف ضد طرف آخر فى الصراعات الموجودة حاليا، لافتا إلى أن الضغط الكبير على إيران من الممكن أن يؤدى إلى رد فعل يؤثر على وضع العراق ودول أخرى.