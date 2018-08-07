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رئيس حكومة اليمن يثمن مبادرة خادم الحرمين لتشغيل محطات الكهرباء اليمنية

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 01:11 م
رئيس حكومة اليمن يثمن مبادرة خادم الحرمين لتشغيل محطات الكهرباء اليمنية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
كتبت إيمان حنا
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أكد رئيس الوزراء اليمنى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، أن الدعم المقدم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولى عهده الأمير محمد بن سلمان، لتشغيل محطات الكهرباء فى اليمن ستساهم فى تخفيف معاناة اليمنيين، حيث كانت المملكة قد أعلنت من خلال سفيرها باليمن محمد آل جابر منح مشتقات نفطية لمحطات الكهرباء فى الجمهورية اليمنية بقيمة (60) مليون دولار شهريا لتشغيلها على مدار الساعة".

وقال رئيس الوزراء على تويتر: "يستمد شعبنا اليمنى قوته فى مواجهة ميليشيا الحوثى الانقلابية المدعومة من إيران، من المواقف العظيمة والدائمة للأشقاء فى المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولى عهده الأمين، ودعمهما اللامتناهى للشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية".

وقدم بن دغر الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولى العهد محمد بن سلمان، على المشتقات النفطية التى قدموها لمحطات الكهرباء فى اليمن، وقال بن دغر" كنتم ولا زلتم تجسدون الإخوة فى أسمى معانيها، سلمتم للمملكة ولليمن وللأمة العربية".

 


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