رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد صيانة ماكينة حديثة لقياس حالة السكك الحديدية

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، مراسم توقيع عقد توريد وصيانة ماكينة فحص السكة الحديثة EM100U لسكك حديد مصر، حيث وقع العقد كل من المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، وفولف جانج ورتنر المدير الإقليمي لشركة بلاتر النمساوية بالشرق الأوسط.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هذا التعاقد يأتي استكمالا للخطوات الجادة التي تبذلها الحكومة للارتقاء بمستوى الخدمة، ورفع مستويات الأمان في منظومة السكك الحديدية، والتي تسهم في نقل الركاب والبضائع في مختلف ربوع الجمهورية.

وصرح وزير النقل بأن الماكينة الجديدة تعتبر من أحدث طرازات الماكينات المتخصصة في قياس الحالة الهندسية للسكك الحديدية، وتعد نقلة نوعية في استخدام طرازات حديثة بدلا من الطرازات القديمة لماكينات الفحص المملوكة للهيئة التي تعمل منذ 40 عاما، موضحا أن التكلفة الإجمالية للتعاقد على الماكينة تبلغ نحو 6.8 مليون يورو، شاملة قطع الغيار المطلوبة، وقيمة عقد لصيانة الماكينة لمدة خمس سنوات، مشيراً إلى أنه إمكانية أن يتم التوريد خلال عام.

وأضاف الدكتور هشام عرفات أن الماكينة الحديثة تستخدم تقنية الموجات فوق الصوتية في القيام بأعمال فحص كافة مكونات المنظومة، بما يشمل فحص السكة والقضبان، واجراء جميع القياسات للسكك والتفريعات، لافتاً الى انها يمكنه اجراء الفحص لكافة خطوط السكك الحديدية خلال نحو شهر، مشيراً إلى أن الماكينة تقوم بتحليل كافة البيانات الناتجة عن هذا الفحص، لتحديد العيوب ووضع الخطط اللازمة لأعمال الصيانة الوقائية للسكك والتفريعات وكذا التجديدات، على أسس علمية صحيحة، وضمان تحقيق متطلبات السلامة على الخطوط، ومسير القطارات بالسرعات المقررة حفاظا على سلامة الركاب.

من جانبه أوضح رئيس هيئة السكك الحديدية أن ماكينة فحص السكة الحديثة يمكنها السير بسرعة تصل إلى 100 كم /س أثناء إجراء الفحص لقياسات السكة الحديدية، كما يمكنها السير بسرعة 50 كم /س أثناء الفحص للقضبان واللحامات، باستخدام الموجات فوق الصوتية وأنظمة الفيديو، لتحديد مواقع العيوب، حيث تقوم الماكينة بتخزين البيانات على قرص مدمج، وتحليلها واستخراج تقرير بها بهدف وضع خطط أعمال الصيانة والتجديدات.

كما توجه المدير الإقليمي لشركة بلاتر النمساوية بالشرق الأوسط بالشكر إلى هيئة السكك الحديدية، مؤكداً حرص الشركة على تحقيق بنود هذا التعاقد في مواعيده المتفق عليها، بما يحقق الأهداف التي يسعى إليها في تطوير هذا القطاع.











