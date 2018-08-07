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"دفاع" البرلمان: ظهور هيثم الحريرى على قنوات الإخوان مخالف للائحة

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 06:30 ص
"دفاع" البرلمان: ظهور هيثم الحريرى على قنوات الإخوان مخالف للائحة النائب يحيى كدوانى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى
رامى سعيد
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أكد النائب يحيى كدوانى وكيل دفاع مجلس النواب، أن ظهور النائب هيثم الحريرى على قناة العربي التابعة لجماعة الإخوان مخالف للائحة الداخلية للمجلس، وتوصيات الدكتور على عبد العال رئيس المجلس الذى حذر من الإدلاء بتصريحات لجهات معادية للدولة المصرية وتؤثر على الأمن القومي المصري.

وأوضح كدواني لـ" اليوم السابع" أن تصريحات النائب هيثم الحريري لا تعبر عن الواقع المصرى والسياسى، وإنما تعبر عن موقفه شخصى فقط، لافتًا إلى أنه لم يضع فى اعتباره صعوبة الفترة الانتقالية وتعثر الاقتصاد المصرى ومحاولة السلطة السياسية لتصحيح المسار بتعاون المواطن المصرى الذى يتفهم خطورة الأوضاع فى سياقها الداخلى والخارجي.

ودعا وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أعضاء مجلس النواب بضرورة توخي الحذر خلال الإدلاء بتصريحاتهم  لوسائل الإعلام، لافتًا إلى أن بعض القنوات ووسائل الإعلام الإخوانية  تستخدم أسماء وكالات انباء عالمية لإقناع النواب بالإدلاء بتصريحات لهم.


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