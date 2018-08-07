حملة مفاجئة على مكاتب التموين بأسيوط للوقوف على إضافة المواليد

أسيوط - ضحا صالح

شنت الأجهزة الرقابية بمحافظة أسيوط اليوم حملة مكبرة بالتنسيق مع مديرية التموين على بعض مكاتب التموين بنطاق المحافظة للوقوف على عمليات تسجيل وإضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين وعلى طبيعة الخدمات المقدمة للمواطنين وكذلك قياس مدى تعامل العاملين بتلك المكاتب مع المواطنين وخاصة فى اوقات الاقبال الكبير من المواطنين على تقديم طلبات الإضافة وتذليل كافة العقبات، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعى لمحدودى الدخل وتفعيلاً لبرامج الحكومة وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وقال محمد اسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط انه تم التنسيق مع الأجهزة بالمحافظة وتم اليوم المرور المفاجئ على 4 مكاتب تموين بالمحافظة وهى مكتب تموين منطقة الحمراء ومكتب تموين الوليدية بحى شرق أسيوط ومكتب تموين البيسرى ومكتب تموين منطقة الأربعين بحى غرب اسيوط والوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين وكيفية تعامل العاملين بالمكاتب مع اضافة المواليد الجدد وقبول طلبات المواطنين ومراجعة الاستمارات التى تم تسجيلها ومدى احقيتها فى التقدم ومعرفة الاعداد التى تقدمت حتى الآن كما تم خلال الجولة الوقوف على مدى رضا المواطنين من الخدمات المقدمة لهم ومعرفة طلباتهم واستفساراتهم والإجابة عليها والاستماع إلى مقترحات العاملين بتلك المكاتب وتذليل كافة العقبات لتحسين الخدمات المقدمة وجارى التنسيق لتحديد مقر جديد لاستلام طلبات المواطنين بمنطقة حى غرب مدينة اسيوط وتسهيلا على المواطنين ومنع الزحام على المكاتب التموينية.

وقال إنه تم رصد كافة السلبيات وطلبات المواطنين وتم التنسيق المباشر مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لحلها وتذليل كافة العقبات التى قد تطرأ خلال عمليات اضافة المواليد الجدد مؤكدا على الدعم المقدم من المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط لفتح جميع مكاتب التموين وبعض وحدات التضامن الاجتماعى بالقرى والنجوع لاستيعاب الزيادة والاقبال الكبير من المواطنين على تقديم الطلبات والاستعانة بالموظفين من مختلف القطاعات الحكومية لتسهيل عمليات تلقى الطلبات وتسجيل البيانات وتحت الاشراف المباشر من رؤساء الوحدات المحلية والقروية ومديرى الادارات التموينية.

وأضاف وكيل وزارة التموين أنه تم التنبيه والتأكيد على تنفيذ التوجيه الوزارى رقم 22 لسنة 2018 والخاص بإعفاء كل من (العمالة المؤقتة وغير المنتظمة وغير المؤمن عليها والعمالة الموسمية المؤقتة والعاملون بالزراعة والباعة الجائلون وعمال التراحيل والسائقون والمهنيون والحرفيون والحاصلون على مؤهلات دراسية ومازالو بدون عمل والعاطلون عن العمل وجميع المواطنين الذين ليس لديهم رقم تأميني) من تقديم البحث الإجتماعى عند التقدم بطلب إضافة أبنائهم إلى بطاقتهم التموينية السارية صحيحة البيانات مؤكدا أن وزارة التموين ستقوم بارسال بيانات هذه الفئات المستحقة والتى تقدمت بطلبات اضافة المواليد إلى بطاقاتهم التموينية إلى وزارة التضامن الاجتماعى للتحقق من صحة بياناتهم مركزيا بالتنسيق مع هيئة الرقابة الادارية من خلال قاعدة البيانات الموحدة وفى حالة صحة البيانات المقدمة من المواطنين سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لاضافة المواليد إلى بطاقات ذويهم التموينية اما فى حالة ثبوت عدم صحة البيانات فسيتم طلب تصحيحها على الفور والا تعرضت الاسرة لوقف بطاقة التموين الخاصة بها.