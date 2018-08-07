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حملة لضبط مركبات "التوك توك" غير المرخصة لتوفيق أوضاعها بشبين القناطر

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 08:19 ص
حملة لضبط مركبات "التوك توك" غير المرخصة لتوفيق أوضاعها بشبين القناطر ترقيم التوك توك - ارشيفية
القليوبية ــ إبراهيم سالم
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تواصل الأجهزة التنفيذية حملاتها المستمرة لضبط الشارع المصري، بناء على توجيهات اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، حيث قام محمد حسينى عبدالرحمن رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، بعمل حملات لضبط مركبات "التوك توك" غير المرخصة، وذلك لتوفيق أوضاعها ولصق استيكر.

 

واستهدفت الحملة، ترقيم كل توك توك برقم محدد وجمع بياناتها لدي المجلس لتجنب أي مشاكل من أصحابها تجاه المواطنين، ولتقليل الجريمة، وذلك تحت إشراف ولاء عبد الحافظ مساعد رئيس المدينة، ورفعت كلوب مسئول الإشغالات، وجاري المتابعة وضبط جميع مركبات "التوك توك" لتوفيق أوضاعها وتراخيصها.

 

ووجه رئيس المدينة، بسرعة توجه أصحاب مركبات "التوك توك" إلي مجلس المدينة لتوفيق أوضاعهم بدلا من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل مخالف من أصحابها بمركز ومدينة شبين القناطر.


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