video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 05:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

"حظر الأسلحة الكيميائية" تعود لبريطانيا لجمع أدلة حول حادث تسمم "أمزبورى"

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 04:26 م
"حظر الأسلحة الكيميائية" تعود لبريطانيا لجمع أدلة حول حادث تسمم "أمزبورى" الشرطة البريطانية ـ صورة أرشيفية
لندن (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أنها ستعود إلى بريطانيا لجمع المزيد من الأدلة بشأن التحقيق فى حادث تسمم شخصين بغاز الأعصاب "نوفيتشوك" فى بلدة "أمزبورى" جنوب غرب أنجلترا فى يونيو الماضى.

وقالت المنظمة - حسبما ذكرت شبكة (إيه بى سى) نيوز الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن فريقا فنيا مساعدا سيجمع عينات إضافية ويقوم بإرسالها إلى معامل محددة.

وكانت المواطنة البريطانية دون ستورجيس (44 عاما) وصديقها تشارلى راولى (45 عاما) قد تعرضا للتسمم بغاز الأعصاب نوفيتشوك ، بعد أشهر من حادث تسمم الجاسوس الروسى السابق سيرجى سكريبال وابنته يوليا بالغاز نفسه فى مدينة "سالزبيرى" فيما توفيت ستورجيس لاحقا فى المستشفى.

وتأتى هذه الخطوة وسط تقارير من صحيفة الجارديان البريطانية تفيد بأن السلطات البريطانية تستعد لتطلب من موسكو تسليم رجلين روسيين يشتبه فى تنفيذهما هجوم سالزبيرى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السفارة الروسية: بريطانيا لم تقدم طلب تسليم فى قضية غاز الأعصاب

شرطة بريطانيا تعثر على 400 دليل مادى يتعلق بقضية غاز الأعصاب "نوفيتشوك"

الشرطة البريطانية تعلن العثور على زجاجة غاز الأعصاب نوفيتشوك

الشرطه البريطانيه

امزبورى

غاز الاعصاب

نوفيتشوك

بريطانيا

حظر الاسلحه الكيميائيه




لا تفوتك
الأرصاد: رياح خفيفة ليلا تقلل الشعور بارتفاع درجات الحرارة

الأرصاد: رياح خفيفة ليلا تقلل الشعور بارتفاع درجات الحرارة

"دفاع" البرلمان: ظهور هيثم الحريرى على قنوات الإخوان مخالف للائحة

"دفاع" البرلمان: ظهور هيثم الحريرى على قنوات الإخوان مخالف للائحة

5 مراكز تحتاج لبحث من أجيرى فى المهمة الأولى مع الفراعنة.. محمد حمدى الأقرب لخلافة عبد الشافى فى منافسة أيمن أشرف.. البحث عن بديل أحمد فتحى وطارق حامد.. انفراجه فى مركز "السعيد".. والأمل يعود لباسم مرسى

5 مراكز تحتاج لبحث من أجيرى فى المهمة الأولى مع الفراعنة.. محمد حمدى الأقرب لخلافة عبد الشافى فى منافسة أيمن أشرف.. البحث عن بديل أحمد فتحى وطارق حامد.. انفراجه فى مركز "السعيد".. والأمل يعود لباسم مرسى

التعليم تختار رؤساء لجان الثانوية العامة استعدادا لامتحانات الدور الثانى.. وتنتهى من صندقة الأسئلة وتسفيرها لمراكز التوزيع بالمديريات خلال أيام.. وتشكل غرفة عمليات للتصدى للغش.. ومصادر: محاولات غش الدور الثانى

التعليم تختار رؤساء لجان الثانوية العامة استعدادا لامتحانات الدور الثانى.. وتنتهى من صندقة الأسئلة وتسفيرها لمراكز التوزيع بالمديريات خلال أيام.. وتشكل غرفة عمليات للتصدى للغش.. ومصادر: محاولات غش الدور الثانى

أول تعليق لمحمد صلاح بعد إعلان الحضرى اعتزال اللعب دوليا

أول تعليق لمحمد صلاح بعد إعلان الحضرى اعتزال اللعب دوليا

"طباخ بدرجة حفيد رئيس" ابن جونيور ترامب يساعد والده فى تحضير الكيك - صور

"طباخ بدرجة حفيد رئيس" ابن جونيور ترامب يساعد والده فى تحضير الكيك - صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة