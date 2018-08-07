"حظر الأسلحة الكيميائية" تعود لبريطانيا لجمع أدلة حول حادث تسمم "أمزبورى"

لندن (أ ش أ)

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أنها ستعود إلى بريطانيا لجمع المزيد من الأدلة بشأن التحقيق فى حادث تسمم شخصين بغاز الأعصاب "نوفيتشوك" فى بلدة "أمزبورى" جنوب غرب أنجلترا فى يونيو الماضى.

وقالت المنظمة - حسبما ذكرت شبكة (إيه بى سى) نيوز الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن فريقا فنيا مساعدا سيجمع عينات إضافية ويقوم بإرسالها إلى معامل محددة.

وكانت المواطنة البريطانية دون ستورجيس (44 عاما) وصديقها تشارلى راولى (45 عاما) قد تعرضا للتسمم بغاز الأعصاب نوفيتشوك ، بعد أشهر من حادث تسمم الجاسوس الروسى السابق سيرجى سكريبال وابنته يوليا بالغاز نفسه فى مدينة "سالزبيرى" فيما توفيت ستورجيس لاحقا فى المستشفى.

وتأتى هذه الخطوة وسط تقارير من صحيفة الجارديان البريطانية تفيد بأن السلطات البريطانية تستعد لتطلب من موسكو تسليم رجلين روسيين يشتبه فى تنفيذهما هجوم سالزبيرى.