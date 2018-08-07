حصاد الاقتصاد المصرى اليوم 7-8-2018

كتب : مصطفى عبد التواب

تنوعت اخبار الاقتصاد الاقتصاد المصرى اليوم الثلاثاء 7-8-2018، حيث شهد اعلان وزير التجارة والصناعة إلغاء رسوم الصادر على السكر والبالغة 3 الالف جنيه، وفيما يلى أهم الاخبار الاقتصادية على مدار اليوم...

وزير الصناعة يقرر إلغاء فرض رسوم تصدير السكر البالغة 3 آلاف جنيه للطن

قرر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، إلغاء القرار الوزارى رقم 469 لسنة 2017، والخاص بفرض رسم صادر قدره 3000 جنيه على كل طن مصدر من السكر. ونشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار المهندس عمرو نصار بإلغاء القرار 469 لسنة 2017، على أن يتم العمل بإلغاء القرار بدءا من يوم 5 أغسطس 2018.

وزيرة التخطيط لاتحاد المستثمرين: نستهدف زيادة مساهمة الصناعة فى النمو بـ 20%

التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أمس الاثنين مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة لمناقشة الفرص التى يقدمها قطاع الصناعة كأحد القطاعات الرائدة التى سيتم الاعتماد عليها بشكل كبير فى المرحلة القادمة، والتحديات التى تقابل العمل فى هذا القطاع.

220 مليون دولار حجم التبادل التجارى بين مصر وسنغافورة خلال عام 2017

عقد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات مع بريمجت سداسيفن سفير سنغافورة بالقاهرة تناولت سبل تعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين والمشروعات الاستثمارية السنغافورية الحالية والمستقبلية بالسوق المصرى وإمكانيات زيادة معدلات التجارة بين البلدين بصفة عامة والصادرات المصرية للسوق السنغافورى بصفة خاصة وعدد من الموضوعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك. وأشار نصار إلى أهمية توسيع حجم العلاقات التجارية بين الجانبين خاصةً أن المعدلات الحالية لا ترقى لمستوى العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين ولا تعكس الإمكانات الهائلة للاقتصادين المصرى والسنغافورى، حيث بلغ حجم التبادل التجاري في عام 2017 حوالي 220 مليون دولار، لافتا إلى أن أهم بنود الصادرات المصرية لسنغافورة العام الماضي تضمنت المنتجات الكيماوية والأسمدة والمحاصيل الزراعية والصناعات الغذائية، كما تضمنت أهم بنود الواردات السلع الهندسية والألكترونية ومواد البناء. 1.4 مليار دولار قيمة الصادرات الغذائية خلال النصف الأول من 2018

بلغت صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال النصف الأول من عام 2018 ما قيمته 1.44 مليار دولار اأمريكى، واستحوذت الدول العربية على النصيب الأكبر من الصادرات بنسبة 52% تمثل قيمة 753 مليون دولار، ثم يليها الاتحاد الأوروبى بنسبة 15% من إجمالى الصادرات تمثل قيمة 213 مليون دولار، الدول الافريقية غير العربية بنسبة 13% تمثل قيمة 184 مليون دولار، الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 4% تمثل قيمة 66 مليون دولار، وباقى دول العالم الأخرى تمثل 16% من إجمالى الصادرات بقيمة 229 مليون دولار.

وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الترخيص للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للمساهمة في رأس مال شركة "واحات السليكون للمناطق التكنولوجية" بمبلغ 600 مليون جنيه، بما يساهم في تعظيم عوائد الجهاز والاستفادة منها في تحقيق أهدافه في تطوير ونشر خدمات الاتصالات على نحو يواكب أحدث التكنولوجيات، ويلبي احتياجات المستخدمين ويشجع الاستثمار الوطني والدولي في هذا القطاع الهام.

كشف رئيس مجلس إدارة بنك مصر عضو مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر "محمد الإتربي" أن منتدى التعاون الصيني-الأفريقى المقرر عقده فى سبتمبر المقبل فى العاصمة الصينية (بكين) سيشهد الإعلان عن تحالف بنكى، يتكون من البنوك الكبيرة فى الصين وأفريقيا، ومن بينها بنك مصر. وقال الإتربى –فى مقابلة مع وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بثتها اليوم الثلاثاء- إن إنشاء تحالف بنكى بين الصين والدول الأفريقية سيزيل العديد من العقبات أمام النشاطات التجارية وخطط الصين التنموية فى القارة الأفريقية .

سوريا تفرض 25 جنيها على متر السيراميك المصدر من مصر