حبس مدرس وسائق 4 أيام فى واقعة مصرع شخصين للتنقيب عن الآثار بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

قرر المستشار علاء الخطيب مدير نيابة مركز كفر الشيخ، تحت إشراف المستشار أمجد زايد، رئيس نيابة كفرالشيخ الكلية، والقائم بأعمال المحامى العام للنيابة الكلية، بحبس مدرس وسائق "صاحب المنزل" بقرية الحمراوى، 4 أيام على ذمة التحقيق، فى واقعة التنقيب عن الآثار التى راح ضحيتها شخصين وإصابة ثالث "صاحب المنزل المحبوس".

تلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ إخطارًا من اللواء محمد عما، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بورود بلاغ من أهالى قرية الحمراوى بسقوط 3 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار بمنزل أحد الأهالى خلف المدرسة الثانوية بالقرية .

وانتقل لموقع الواقعة اللواء محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائى ،والعميد عبد الحليم فايد مأمور المركز، والمقدم رامى شرف الدين، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، وبسؤال شهود الواقعة وبإجراء التحريات اللازمة، تبين سقوط 3 أشخاص فى حفرة بمنزل "م. ح. أ" 40 سنة " سائق، تم إنقاذه ومصرع "م. م. ش"، 32 سنة، مدرس، و"ع. أ .ع "، 22 سنة، عامل، وتبين أن المتوفيين والمصاب، ومعهم "م ح ر" 34 سنة مدرس، كانوا ينقبون عن الآثار للبحث عن كنز، يعتقدون بوجوده بالمنزل بعد أن أوهمهم أحد الدجالين بوجوده.

وتبين من التحريات، أن بعض المساعدين فى عمليات الحفر، فروا هاربين قبل وصول الشرطة، وأن سبب وفاة الشخصين انقطاع خرطوم الأكسجين فى الحفرة العميقة التى بها ماء، ولم ينتبهوا لانقطاعه، وحينما حاول صاحب " المنزل " المصاب، والمحبوس، إنقاذهم بشد الحبل سقط فى الحفرة، وتم إنقاذه.

كما تبين من الفحص أن عمق الحفرة 12 مترا، وقطر 3 أمتار، ووجود المعدات المستخدمة فى أعمال التنقيب عن الآثار، وموتور لسحب المياه، وبدل غطس يستخدمونها أثناء نزولهم فى المياه، تم التحفظ على جميع المضبوطات وتحريزها من قبل النيابة.

وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، والمصاب لتلقى العلاج، وبالعرض على النيابة العامة، قررت انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى على الجثتين ومعرفة، سبب وكيفية الوفاة وما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه، وتم التصريح بالدفن عقب ذلك، مع تعيين حراسة على مكان الحادث، وحبس المدرس والسائق " صاحب المنزل ".