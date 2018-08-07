حبس عامل وسرعة ضبط والده بتهمة قتل جارهما بسبب "القمامة" بالقليوبية

كتب – محمد قاسم

أمر أحمد رأفت وكيل نيابة قليوب برئاسة المستشار أحمد الجيلانى رئيس النيابة، بحبس "عامل" 4 أيام على ذمة التحقيق، وسرعة ضبط وإحضار والده، لاتهامهما بقتل جارهما فى مشاجرة بقليوب.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم قليوب يفيد تلقيه بلاغا من مستشفى قليوب، بوصول المجنى عليه " جميل عبد الكريم " – 55 سنة – " عامل " جثة هامدة وبها إصابات بالرأس.

وأكدت تحريات المباحث برئاسة المقدم علاء عطيه رئيس مباحث قسم قليوب أن المتهمين هما كل من " " وليد ع ع " 50سنة عامل هارب و أبنه " محمد وليد" 27 سنة عامل وأنهما تعديا علي المجنى عليه ب"عصا خشبية" بسبب معاتبتهما علي إلقائهما قمامة أمام منزله|.

تم إعداد كمين لضبطهما وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم الأول، وبمواجهته اعترف أن والده قام بالتعدى على المجني عليه بـ"عصا خشبية " على رأسه والتى أودت بحياته.

تحرر محضر بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق بإشراف المستشار وليد المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها الكلية ، وصرحت بدفن جثة المجنى عليه بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة.