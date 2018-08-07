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حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة قتل موظف بالزاوية الحمراء

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 02:49 م
حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة قتل موظف بالزاوية الحمراء محكمة -أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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أمرت نيابة شمال القاهرة الكلية بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بقتل موظف تسبب فى وفاة والدته منذ 3 سنوات لخلافهما حول إيراد تأجير ساحة .
 
كشفت مناظرة النيابة للمجنى عليه أنه يدعى أحمد .ع "47 سنة"، حيث توفي نتيجة إصابته بكسر بعظمة الجمجمة، بالإضافة إلى تهتك فى المخ، أدى إلى حدوث حالة نزيف داخلي حاد، نتج عنه توقف عضلة القلب.
 
البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء إخطاراً من مستشفى معهد ناصر، باستقبالها، موظف بفندق، مصاب فى رأسه وتوفي قبل اسعافه.
 
وبالانتقال والفحص تم التقابل مع شقيقه "سعد" 52 سنة، موظف بقطاع الإنتاج بمركز البحوث الزراعية، وبسؤاله قرر بأن شقيقه يدير ساحة انتظار سيارات كائنة خلف مرور عبود، ويتردد على الساحة لمتابعة سير العمل إلا أنه تلقي اتصالا هاتفيا من الأهالي بوفاة شقيقة، وفور وصوله اكتشف سرقة هاتفه المحمول.
 
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "حسين ح." 23 عاطل، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه واعترف بقتله لتسببه فى وفاة والدته بأزمة قلبية لخلافهما حول إيراد تأجير الساحة.
 
 
 

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