جوتيريس يدعو جنوب السودان إلى تطبيق اتفاق تقاسم السلطة سريعاً

الأمم المتحدة (أ ف ب)

رحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس الإثنين بتوقيع اتفاق لتقاسم السلطة فى جنوب السودان، داعيًا الأطراف المتحاربين إلى تطبيقه بالكامل سريعًا من أجل إنهاء نحو 5 سنوات من الحرب الأهلية.

واعتبر جوتيريس أنّ الاتفاق يشكل "خطوة مهمة" لإعادة إنعاش عملية السلام، بعد فشل اتفاق العام 2015 الذى كان مفترضا أن يضع حدًا للنزاع.

وجاء فى بيان للأمم المتحدة أنّ الأمين العام "يحض جميع الأطراف على العمل بحسن نية وإظهار التزامهم تجاه التطبيق الكامل للاتفاق فى أقرب وقت ممكن".

ووقّع طرفا النزاع فى جنوب السودان الأحد اتفاقا نهائيا لتقاسم السلطة بهدف إنهاء حرب أهلية أوقعت عشرات آلاف القتلى وشرّدت الملايين فى هذا البلد.