video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 06:31 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

جوتيريس يدعو جنوب السودان إلى تطبيق اتفاق تقاسم السلطة سريعاً

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 06:00 ص
جوتيريس يدعو جنوب السودان إلى تطبيق اتفاق تقاسم السلطة سريعاً الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس
الأمم المتحدة (أ ف ب)
إضافة تعليق

رحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس الإثنين بتوقيع اتفاق لتقاسم السلطة فى جنوب السودان، داعيًا الأطراف المتحاربين إلى تطبيقه بالكامل سريعًا من أجل إنهاء نحو 5 سنوات من الحرب الأهلية.

واعتبر جوتيريس أنّ الاتفاق يشكل "خطوة مهمة" لإعادة إنعاش عملية السلام، بعد فشل اتفاق العام 2015 الذى كان مفترضا أن يضع حدًا للنزاع.

وجاء فى بيان للأمم المتحدة أنّ الأمين العام "يحض جميع الأطراف على العمل بحسن نية وإظهار التزامهم تجاه التطبيق الكامل للاتفاق فى أقرب وقت ممكن".

ووقّع طرفا النزاع فى جنوب السودان الأحد اتفاقا نهائيا لتقاسم السلطة بهدف إنهاء حرب أهلية أوقعت عشرات آلاف القتلى وشرّدت الملايين فى هذا البلد.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. مواطنو جنوب السودان يحتفلون بتوقيع اتفاق تقاسم السلطة فى البلاد

الجامعة العربية ترحب بالتوقيع على اتفاق تقاسم السلطة بجنوب السودان

جنوب السودان

اخبار جنوب السودان

الامم المتحده

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
وزير الرى: "قلقى" من سد النهضة صحى لترشيد الاستهلاك

وزير الرى: "قلقى" من سد النهضة صحى لترشيد الاستهلاك

"الصحة" ترفع سعر الأنسولين المحلى إلى 48 جنيه

"الصحة" ترفع سعر الأنسولين المحلى إلى 48 جنيه

بعد محاولة انتحار فلتاؤس المقارى.. كيف وصف البابا شنودة رهبان أبو مقار أثناء خلافه مع متى المسكين؟.. البابا الراحل: 52 راهبا تركوا الدير ومنهم من يعالج نفسيا.. ينصح المقدم على الرهبنة: دور على دير تانى.. فيديو

بعد محاولة انتحار فلتاؤس المقارى.. كيف وصف البابا شنودة رهبان أبو مقار أثناء خلافه مع متى المسكين؟.. البابا الراحل: 52 راهبا تركوا الدير ومنهم من يعالج نفسيا.. ينصح المقدم على الرهبنة: دور على دير تانى.. فيديو

مباشر الميركاتو.. تعرف على آخر أخبار سوق الانتقالات الصيفية

مباشر الميركاتو.. تعرف على آخر أخبار سوق الانتقالات الصيفية

لمستخدمى أيفون .. كيف يمكنك عرض اتجاهات الخرائط دون فتح الهاتف

لمستخدمى أيفون .. كيف يمكنك عرض اتجاهات الخرائط دون فتح الهاتف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة