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جامعة الفيوم تفتح باب التقدم لبرامج الدراسات العليا

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 12:08 ص
جامعة الفيوم تفتح باب التقدم لبرامج الدراسات العليا د. خالد حمزة رئيس جامعة الفيوم
كتب أحمد طنطاوى
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أعلن الأستاذ الدكتور خالد حمزة رئيس جامعة الفيوم عن فتح باب القبول للالتحاق بالدراسات العليا للعام الجامعى 2018-2019  م (الفصل الأول) بكلية دار العلوم بنظام الساعات المعتمدة، وأشار الدكتور أشرف رحيل نائب رئيس الجامعة والمشرف على الكلية أن برامج الدراسات العليا هى:
 
برنامج الدكتوراه وبرنامج الماجستير بأقسام الكلية السبعة، وبرنامج الدبلوم العام فى اللغة العربية وآدابها والعلوم الإسلامية، وبرنامج الدبلومات المهنية وهى على الترتيب:
 
 دبلوم تحقيق المخطوطات، دبلوم إعداد المأذون الشرعى، ودبلوم الإعلام الدينى، وبلوم العمل الصحفى والإعلامى، ودبلوم تطوير مهارات خريجى كلية دار العلوم لسوق العمل داخليا، ودبلوم تطوير مهارات خريجى كلية دار العلوم لسوق العمل خارجيا (فى البلاد الناطقة بالعربية)، ودبلوم تطوير مهارات خريجى كلية دار العلوم لسوق العمل خارجيا (فى البلاد الناطقة بغير العربية).
 
 وأشار الدكتور عادل ضرغام وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بأن هناك ترتيبات جادة لتفعيل كل البرامج، على أن يبدأ فتح باب التقدم فى 1/8/2018م وحتى 31/8/202018م.

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جامعة الفيوم

عادل الضرغامى

وكيل الكليه للدراسات العليا

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