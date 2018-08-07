"تموين القليوبية" توفر اللحوم فى 100 مجمع استهلاكى بالمحافظة

القليوبية نيفين طه

قال عربى عبد الحليم، وكيل وزارة التموين بالقليوبية، إن المديرية استعدت لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال إعداد حملات مكثفة على الأسواق لمراقبة السلع والأسعار.

وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم تشغيل المخابز بأوقات إضافية خلال أيام العيد بجانب تواجد مسئولى الرقابة التموينية لتلقى أى بلاغات من الأهالى.

وأوضح وكيل الوزارة أن المديرية ستوفر كميات كبيرة من اللحوم بأسعار مناسبة للمواطنين، ويتم توزيعها على المجمعات الاستهلاكية بأنحاء المحافظة والتى تبلغ 100 جمعية استهلاكية.

وتابع "عبدالحليم" أن المديرية بصدد حملات تموينية متنوعة على جميع المجازر بالتعاون مع الطب البيطرى للتأكد من طريقة الذبح السليمة ومدى صلاحية تلك اللحوم.