video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 01:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"تموين القليوبية" توفر اللحوم فى 100 مجمع استهلاكى بالمحافظة

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 12:00 ص
"تموين القليوبية" توفر اللحوم فى 100 مجمع استهلاكى بالمحافظة لحوم
القليوبية نيفين طه
إضافة تعليق

قال عربى عبد الحليم، وكيل وزارة التموين بالقليوبية، إن المديرية استعدت لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال إعداد حملات مكثفة على الأسواق لمراقبة السلع والأسعار.

وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم تشغيل المخابز بأوقات إضافية خلال أيام العيد بجانب تواجد مسئولى الرقابة التموينية لتلقى أى بلاغات من الأهالى.

وأوضح وكيل الوزارة أن المديرية ستوفر كميات كبيرة من اللحوم بأسعار مناسبة للمواطنين، ويتم توزيعها على المجمعات الاستهلاكية بأنحاء المحافظة والتى تبلغ 100 جمعية استهلاكية.

وتابع "عبدالحليم" أن المديرية بصدد حملات تموينية متنوعة على جميع المجازر بالتعاون مع الطب البيطرى للتأكد من طريقة الذبح السليمة ومدى صلاحية تلك اللحوم.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

10 مشروعات تنموية بمدينة العبور بتكلفة 619 مليون جنيه.. تعرف عليها

وزارة التموين

اخبار الاسكندرية

اخر الاخبار

اخبار مصر

مصر اليوم




لا تفوتك
أول فيديو من موقع تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر إثر انفجار ملاكى

أول فيديو من موقع تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر إثر انفجار ملاكى

اتفرج واتمتع.. محمد صلاح بطل مرتدات ليفربول قبل انطلاق الموسم الجديد

اتفرج واتمتع.. محمد صلاح بطل مرتدات ليفربول قبل انطلاق الموسم الجديد

تطور فتنة دير أبو مقار.. محاولة انتحار "فلتاؤس المقارى" بعد قطع شريانه.. تقرير قديم للجنة الرهبنة يكشف: الراهب أشعياء حاول تكوين جبهة ضد الأنبا أبيفانيوس وتحصل على الأموال.. وعاد لديره بتوسلات زملائه الرهبان

تطور فتنة دير أبو مقار.. محاولة انتحار "فلتاؤس المقارى" بعد قطع شريانه.. تقرير قديم للجنة الرهبنة يكشف: الراهب أشعياء حاول تكوين جبهة ضد الأنبا أبيفانيوس وتحصل على الأموال.. وعاد لديره بتوسلات زملائه الرهبان

الكهرباء تبدأ تحصيل أول فاتورة بالأسعار الجديدة.. محمد شاكر: نخدم 30 مليون مشترك ولن أسمح بخطأ واحد.. ويشدد على رؤساء الشركات التأكد من صحة الفواتير.. ويطالب المواطنين بمراجعة أسعار الشرائح الجديدة قبل السداد

الكهرباء تبدأ تحصيل أول فاتورة بالأسعار الجديدة.. محمد شاكر: نخدم 30 مليون مشترك ولن أسمح بخطأ واحد.. ويشدد على رؤساء الشركات التأكد من صحة الفواتير.. ويطالب المواطنين بمراجعة أسعار الشرائح الجديدة قبل السداد

الإسكان تقرر خصم 7% من إجمالى ثمن شقة سكن مصر حال السداد الكاش

الإسكان تقرر خصم 7% من إجمالى ثمن شقة سكن مصر حال السداد الكاش

وصفات طبيعية هتساعدك تتخلصى من كل مشاكل الشعر

وصفات طبيعية هتساعدك تتخلصى من كل مشاكل الشعر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة