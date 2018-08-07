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الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 03:29 م
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"تموين الأقصر": تحرير 869 قضية ومخالفة خلال الشهر الماضى

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 12:05 م
"تموين الأقصر": تحرير 869 قضية ومخالفة خلال الشهر الماضى حملة تموينية - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
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أعلن الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أنه خلال شهر يوليو الماضى تم تحرير 869 قضية ومخالفة تموينية، حيث بلغت المخالفات على الأسواق 542 قضية بينهم 332 مخالفة عدم اعلان عن الأسعار، و39 مخالفة انتهاء صلاحية، و43 ممارسة نشاط بدون ترخيص، و6 مخالفات ضبط سلع مجهولة المصدر، و7 مخالفات للقرار 330 لسنة 2017، و76 مخالفة عدم وجود شهادات صحية، و17 مخالفة ذبح خارج السلخانة، و4 مخالفات لتجار تموين، و3 مخالفات لتجار دقيق، و7 مخالفات تجميع سلع مدعمة، و8 مخالفات فواتير.
 
وأضاف وكيل تموين الأقصر، أن مخالفات الحملات على المخابز بلغت 295 مخالفة بينهم 11 مخالفة نقص وزن، و45 مخالفة عدم مطابقة مواصفات، و98 مخالفة غلق وتوقف، و59 تصرف وتجميع، و12 مخالفة عدم وجود قائمة، و9 مخالفات اختراق نظام، و36 مخالفة أخرى و25 مخالفة سجلات ونظافة.
 
وأضاف تامر صلاح، أن مخالفات المواد البترولية بلغت 32 مخالفة، بينهم 13 مخالفة بمحطات الخدمة، و7 مخالفات تجميع بنزين، ومخالفة تجميع سولار، و11 مخالفة مستودعات بوتاجاز.
 

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