تقرير: العالم يشهد ارتفاع كبير فى درجات الحرارة بشكل لا رجعة فيه

لندن (رويترز)

قال علماء فى دراسة نشرت أمس الاثنين إن العالم مهدد بدخول حالة "الدفيئة" أو (البيت الزجاجى) حين سيكون متوسط درجات الحرارة أعلى بمقدار ما بين 4 و 5 درجات مئوية حتى إذا تم الوفاء بأهداف تقليص الانبعاثات بموجب اتفاق عالمى بشأن المناخ.

يأتى التقرير وسط موجة حر شهدت ارتفاع درجات الحرارة إلى أعلى من 40 درجة مئوية فى أوروبا هذا الصيف، مما تسبب فى جفاف وحرائق غابات، بما فى ذلك حرائق فى اليونان فى يوليو الماضى أودت بحياة 91 شخصا.

ووافقت نحو 200 دولة فى عام 2015 على وضع حد للارتفاع فى درجات الحرارة لا يتجاوز درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية وهو حد يعتقد أنه نقطة فاصلة بالنسبة للمناخ.

لكن البحث قال إن من غير الواضح ما إذا كان من الممكن للمناخ العالمى أن "يستقر" بشكل آمن قرب مستوى يزيد درجتين عن مستويات ما قبل الثورة الصناعية أو ما إذا كان هذا قد يطلق عمليات أخرى قد تؤدى إلى مزيد من الارتفاع فى درجة حرارة الكوكب حتى لو توقف العالم عن إطلاق الغازات المسببة للاحتباس الحرارى.

ويزيد متوسط درجات الحرارة فى الوقت الحالى بمقدار درجة مئوية عن مستواه فى فترة ما قبل الثورة الصناعية ويرتفع بمقدار 0.17 درجة كل عشر سنوات.

وقال العلماء إن من المرجح أن يحدث تغير مفاجئ إذا تم اجتياز الحد الحرج.

وقالت الدراسة إن تعظيم فرص تجنب الدخول فى حالة "الدفيئة" هذه يقتضى ما هو أكثر من مجرد تقليص انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى.

وهناك حاجة على سبيل المثال لتحسين إدارة الغابات والإدارة الزراعية وإدارة التربة والحفاظ على التنوع الحيوى والتقنيات التى تزيل غاز ثانى أكسيد الكربون من الغلاف الجوى وتخزنه تحت الأرض.

وقال بعض الخبراء فى تعليقهم على البحث إن ارتفاع درجة حرارة الأرض بشكل خارج السيطرة لا يزال غير مؤكد ولكنه ليس مستبعدا.