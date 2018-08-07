تعيين خدمات مرورية بمحيط أعمال تركيب كابلات كهربائية فى مصر الجديدة

كتب عبد الرحمن سيد

تشرف اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، على أعمال تركيب كابلات فى مصر الجديدة وسيتم قطع عرضى بشارع ابراهيم اللقانى قبل وبعد تقاطعه مع شارع الأهرام بالاتجاهين لوضع الكابلات الخاصة بالاشارة بعرض 40 سم وعمق 60سم

وستكون الأعمال اليوم على مرحلتين لكل اتجاه ولا يتم الانتقال للمرحلة التالية إلا بعد الانتهاء من المرحلة السابقة تماما وإعادة الشىء لأصله، من الساعة 12.30 ص وحتى الساعة 6 ص.

كما تشرف إدارة المرور على تنفيذ أعمال مد كابل كهرباء جهد متوسط، فى 2 شارع سمنود ناصية شارع بيروت مع قطع شارع سمنود وشارع بيروت، وستكون لمدة ليلة يوم الخميس وتنتهى صباح الجمعة الموافق 10 / 8 / 2018 من الساعة 12.30 ص وحتى الساعة 6 ص.

وستعين الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة لتيسير حركة المرور بالمنطقة، وتضع الشركة المنفذة للمشروع المساعدات الفنية والأقماع والاضاءات الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود اعمال بالمنطقة.