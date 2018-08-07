تعرف على 5 مدارس علمية لـ"الأوقاف" فى قنا لتقديم محاضرات ودروس توعية

أكد الشيخ محمد الطراوى وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة قنا، أن وزارة الأوقاف برئاسة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اعتمدت 5 مدارس علمية على مستوى محافظة قنا، تشرف عليها إدارات الأوقاف بكل مركز، وتضم مجموعه من أفضل مشايخ الأوقاف من الحاصلين على درجات علمية بدرجة الماجستير والدكتوراه، لتقديم محاضرات ودروس توعيه فى كل المجالات للدارسين.

وأضاف الطراوى فى تصريحات خاصة لـ"ليوم السابع"، أن مديرية الأوقاف لها دور رئيسى فى توعية ودعم الشباب والفتيات علميا ودينيا، بالوصول إليهم بمختلف القرى والنجوع ومدن ومراكز المحافظة، بالتنسيق وكافة إدارات الأوقاف. تستهدف المدارس العلمية كافة المراحل العمرية، وتعمل المدارس العلمية طوال العام وليست فترة الإجازة الدراسية فقط.

والمدارس هى: