تعرف على عقوبة السب والقذف على السوشيال ميديا

كتب أحمد حسنى

يتعرض الكثير منا للمضايقات والسب عبر مواقع التواصل الاجتماعى، خاصة وأن هذه الوسائل لا تخضع للرقابة الكاملة.

ويقول المحامى عبد الرحمن العنانى، إن التعرض للسب أو القذف أو المضايقة، باستعمال أجهزة الاتصالات سواء كان ذلك بواسطة التليفون أو جهاز الحاسب الآلي أو البريد الإلكترونى، أو الرسائل الالكترونية أو الإنترنت أو غيرها من وسائل الاتصالات الأخرى، فإن ذلك يشكل الجريمة المنصوص عليها في المواد 166 مكرر و306 و308 مكرر من قانون العقوبات والمواد 70 و76 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.

وأضاف العنانى أن هذه الجرائم يعاقب مرتكبها بالحبس والغرامة التى لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه.