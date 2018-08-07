تعرف على تيسيرات "التموين" لإضافة المواليد على البطاقات فى 6 معلومات

كتب مدحت وهبة

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية عدده توجيهات وزارية لمديرى المديريات ومكاتب التموين فى مختلف المحافظات، لتيسير إجراءات إضافة المواليد على بطاقات التموين وفقا لقواعد القرار الوزارى الخاص بإضافة المواليد بالبطاقات والذى بدأ منذ أول أغسطس الجارى ولمدة 3 أشهر.

"اليوم السابع" ينشر تقريرا معلوماتيا حول إجراءات وزارة التموين لتيسير إضافة المواليد على البطاقات فى نقاط محددة.

1 - إلغاء البحث الاجتماعى للعمالة الموسمية المؤقتة غير المنتظمة وغير المؤمن عليهم عند إضافة أبنائهم على البطاقات.

2 - بالنسبة لأصحاب المعاشات الذين لم يتمكنو من تقديم مستند بقيمة المعاش يكتفى بتسجيل الرقم التأمينى للمعاش وسوف يتم مراجعته مع الهيئة القومية للتأمين والمعاشات.

3- بالنسبة لأصحاب معاش الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة ومن فى حكمهم يتم الاكتفاء بتقديم صورة من كارت الفيزا الخاص بصرف المعاش.

4-السماح لأصحاب بطاقات التموين بدل التالف أو الفاقد أو بطاقات الفصل الاجتماعى أو البطاقات الجديدة طبقا للقرار الوزارى، والذى تقدم أصحابها بطلبات الى مكاتب التموين لاستخراجها ،ومازالت تحت الطبع بإضافة المواليد الجديدة على هذه البطاقات شريطة الموافقة على هذه الطبات، تسهيلا على المواطنين الذين تقدموا لاستخراج البطاقات.

5-إضافة المواليد على بطاقة تموين الجد فى حالة إذا كان الأب مستفيد ومستحق للصرف فى بطاقة ذويه التموينية.

6- عدم إضافة مواليد على بطاقة الجد للأم إلا فى حالة إذا كانت الأم مستفيدة ومستحقة للصرف فى بطاقة ذويها التموينية، إذا كانت أرملة أو مطلقة.