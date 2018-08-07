video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 05:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على تيسيرات "التموين" لإضافة المواليد على البطاقات فى 6 معلومات

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 05:24 م
تعرف على تيسيرات "التموين" لإضافة المواليد على البطاقات فى 6 معلومات الدكتور على المصيحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية عدده توجيهات وزارية لمديرى المديريات ومكاتب التموين فى مختلف المحافظات، لتيسير إجراءات إضافة المواليد على بطاقات التموين وفقا لقواعد القرار الوزارى الخاص بإضافة المواليد  بالبطاقات والذى بدأ منذ  أول أغسطس الجارى ولمدة 3 أشهر.

"اليوم السابع" ينشر تقريرا معلوماتيا  حول إجراءات وزارة التموين لتيسير إضافة المواليد على البطاقات فى نقاط محددة.

1 - إلغاء البحث الاجتماعى للعمالة الموسمية المؤقتة غير المنتظمة وغير المؤمن عليهم عند إضافة أبنائهم على البطاقات. 

2 - بالنسبة لأصحاب المعاشات الذين لم يتمكنو من تقديم مستند بقيمة المعاش يكتفى بتسجيل الرقم التأمينى للمعاش وسوف يتم مراجعته مع الهيئة القومية للتأمين والمعاشات.

3- بالنسبة لأصحاب معاش الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة ومن فى حكمهم يتم الاكتفاء بتقديم صورة من كارت الفيزا الخاص بصرف المعاش.

4-السماح لأصحاب بطاقات التموين بدل التالف أو الفاقد أو بطاقات الفصل الاجتماعى أو البطاقات الجديدة طبقا للقرار الوزارى، والذى تقدم أصحابها بطلبات الى مكاتب التموين لاستخراجها ،ومازالت تحت الطبع  بإضافة المواليد الجديدة على هذه البطاقات شريطة الموافقة على هذه الطبات، تسهيلا على المواطنين الذين تقدموا لاستخراج  البطاقات.

5-إضافة المواليد على بطاقة تموين الجد فى حالة إذا كان الأب مستفيد ومستحق للصرف فى بطاقة ذويه التموينية.

6- عدم إضافة  مواليد على بطاقة الجد للأم إلا فى حالة إذا كانت الأم مستفيدة ومستحقة للصرف فى بطاقة ذويها التموينية، إذا كانت أرملة أو مطلقة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"التموين": إضافة المواليد للبطاقات بدل التالف والفاقد الجارى استخراجها

التموين

اضافة الموليد

البطاقات




لا تفوتك
الأرصاد: رياح خفيفة ليلا تقلل الشعور بارتفاع درجات الحرارة

الأرصاد: رياح خفيفة ليلا تقلل الشعور بارتفاع درجات الحرارة

"دفاع" البرلمان: ظهور هيثم الحريرى على قنوات الإخوان مخالف للائحة

"دفاع" البرلمان: ظهور هيثم الحريرى على قنوات الإخوان مخالف للائحة

5 مراكز تحتاج لبحث من أجيرى فى المهمة الأولى مع الفراعنة.. محمد حمدى الأقرب لخلافة عبد الشافى فى منافسة أيمن أشرف.. البحث عن بديل أحمد فتحى وطارق حامد.. انفراجه فى مركز "السعيد".. والأمل يعود لباسم مرسى

5 مراكز تحتاج لبحث من أجيرى فى المهمة الأولى مع الفراعنة.. محمد حمدى الأقرب لخلافة عبد الشافى فى منافسة أيمن أشرف.. البحث عن بديل أحمد فتحى وطارق حامد.. انفراجه فى مركز "السعيد".. والأمل يعود لباسم مرسى

التعليم تختار رؤساء لجان الثانوية العامة استعدادا لامتحانات الدور الثانى.. وتنتهى من صندقة الأسئلة وتسفيرها لمراكز التوزيع بالمديريات خلال أيام.. وتشكل غرفة عمليات للتصدى للغش.. ومصادر: محاولات غش الدور الثانى

التعليم تختار رؤساء لجان الثانوية العامة استعدادا لامتحانات الدور الثانى.. وتنتهى من صندقة الأسئلة وتسفيرها لمراكز التوزيع بالمديريات خلال أيام.. وتشكل غرفة عمليات للتصدى للغش.. ومصادر: محاولات غش الدور الثانى

أول تعليق لمحمد صلاح بعد إعلان الحضرى اعتزال اللعب دوليا

أول تعليق لمحمد صلاح بعد إعلان الحضرى اعتزال اللعب دوليا

"طباخ بدرجة حفيد رئيس" ابن جونيور ترامب يساعد والده فى تحضير الكيك - صور

"طباخ بدرجة حفيد رئيس" ابن جونيور ترامب يساعد والده فى تحضير الكيك - صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة