تعرف على اشتراطات تسهيل القبول للطلاب بالمدارس الثانوية الفنية المتنوعة بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن عبد اللطيف أحمد عمران مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أنه فى ضوء توجيهات محمد بدر محافظ الأقصر تم وضع عدد من الأشتراطات لتسهيل قبول الطلاب بالمدارس الثانوي الفنى على مستوى المحافظة.

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر في بيان صحفي، أن هذه الأشتراطات تتمثل فى أن الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمجموع 200 درجة فأكثر يحق لهم الإلتحاق بأى مدرسة فنية على مستوى المحافظة، والطلاب المحولين إلى مدرسة العديسات الصناعية المشتركة سيتم تسكينهم حسب التخصص المدرج بطلب التحويل، وسيتم مراعاة شرط المجموع عند التحويل من مدرسة لأخرى فى نفس عام التقدم ويتم تسكين الطالب بالتخصص بمدرسته الاصلية قبل التحويل حسب مجموعه ، القبول بالمدرسة الفندقية بالأقصر ومدرسة إسنا الفنية للشئون الفندقية والخدمات السياحية يتم بعد أجتياز الاختبارات والمقابلة الشخصية المقررة للقبول ، طلاب إدارتى القرنة والبياضية التعليمية يحق لهم الإلتحاق بمدارس التعليم الصناعى بأى إدارة تعليمية حسب مجموع الدرجات المقرر لكل مدرسة ، الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمدارس غرب النيل يحق لهم الالتحاق بمدرسة إسنا الصناعية بنين أما الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمدارس شرق النيل يحق لهم الإلتحاق بمدرسة الدير الصناعية المشتركة ، والطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية هذا العام من مدرسة الرى يحق لهم الإلتحاق بالمدارس الصناعية على حسب محل أقامتهم عن طريق تقديم إيصال مياه أو كهرباء باسم ولى الأمر.

وأضاف عبد اللطيف أحمد عمران، أن الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية هذا العام من قريتى الشيخ احود والغريرة يتم قبولهم بمدرسة الديمقراط الصناعية أو مدرسة أرمنت الزراعية حسب المجموع المقرر بكل مدرسة ، والطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية من قرى الرياينة والرزيقات بحرى وقبلى والمحاميد بحرى وقبلى والديمقراط لهم الحق بالالتحاق باى مدرسة صناعية بإدارة أرمنت حسب المجموع المقرر لكل مدرسة ، الطالبات المقيمات بمركز الشغب التابعات لإدارة إسنا التعليمية يحق لهم الإلتحاق بمدرسة العديسات الصناعية المشتركة التابعة لإدارة الطود التعليمية فى حالة الرغبة لقرب السكن مع أخذ إقرار عليهن بعدم التحويل من المدرسة حتى نهاية حصولهم على شهادة الدبلوم ، والطالبات الحاصلات على الشهادة الإعدادية بمجموع 144 درجة من إدارة القرنة التعليمية يمكنهن الألتحاق بمدرسة الأقصر التجارية بنات ، الطلبة الحاصلين على الإعدادية العامة من المدارس الخاصة يتم قبولهم بمدارس الفنية حسب محل أقامة ولى الأمر وحسب التنسيق المعلن لكل إدارة تعليمية.

وأخيراً من المقرر قبول نسبة 12.5 % من الطلاب الأقل مجموعاً من الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة بفصول المهنى ، وذلك حسب القرار الوزارى رقم 67 لسنة 2015 بعد ظهور نتيجة الدور الثانى، وفصول الأعداد المهنى تشمل طلاب الشهادة الإعدادية المهنية ، بالإضافة إلى الشهادة الإعدادية العامة من 140 إلى 143.99 درجة.