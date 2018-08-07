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تعرف على آخر تطورات تطوير شارعى التليفزيون وخالد بن الوليد بالأقصر

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 08:43 م
تعرف على آخر تطورات تطوير شارعى التليفزيون وخالد بن الوليد بالأقصر محافظ الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى
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صرح العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، أنه تم الانتهاء تماماً من أعمال الرصف الحالية بامتداد شارع التليفزيون بمنطقة حوض الـ 18، كما يجرى مواصلة أعمال تطوير البنية التحتية بشارع خالد بن الوليد على قدم وساق، مؤكداً أن كافة أعمال التطوير الجارية مستمرة بشكل منتظم، وذلك لإنهاء تطوير ورفع كفاءة الشارع قبل بدء الموسم السياحى الشتوي الجديد.

 

وأضاف رئيس المدينة لـ"اليوم السابع"، أنه جار تمهيد ورفع كفاءة شارع خالد بن الوليد حيث واصلت رئاسة حى جنوب إستكمال أعمال توسعتة، وذلك بإزالة البلدورات والبلاط المتهالك وتصغير حجم الرصيف.

 

أما فى إطار جهود قطاع الكهرباء نحو العمل الدائم على تدعيم شبكات الكهرباء و تحسين أداء الشبكة بشارع خالد بن الوليد، أنه تم تقسيم العمل على مرحلتين، المرحلة الأولى تبدأ من ميدان الشيراتون وصولاً حتى شارع سان جوزيف، ونسبة التنفيذ تمت بنسبة 85% من تغيير البنية التحتية لكابلات الضغط العالى.

 

أما فى إطار جهود شركة مياه الشرب والصرف الصحى، تمت نسبة التنفيذ حوالى 90% كمرحلة أولى وجار استئناف العمل لإظهار المظهر الحضارى للمدينة.


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