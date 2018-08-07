"تربية أسيوط" تفوز بجائزة الشيخ حمدان بن راشد للأداء التعليمى المتميز

أسيوط ـ محمود عجمى

فازت كلية التربية جامعة أسيوط بجائزة سمو الشيخ حمدان بن راشد بدولة الإمارات العربية المتحدة، للأداء التعليمى المتميز، وذلك لجهودها فى رعاية الموهوبين والمبتكرين، واهتمامها بذوى الاحتياجات الخاصة، والأداء المتميز لأساتذة الكلية، وغزارة الإنتاج العلمى والقيم الذى يخص الموهوبين والمبتكرين، وكذلك وجود مركز بالكلية لرعايتهم .

وقال الدكتور عادل النجدى عميد كلية التربية جامعة أسيوط، إن حصول الكلية على جائزة سمو الشيخ حمدان بن راشد للأداء التعليمى المتميز، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الكلية تسير على الطريق الصحيح، وبخطوات ثابتة تجاه الإنطلاق للعالمية، مضيفا أن الكلية شهدت تطويراً كبيرا خلال السنوات الماضية بفضل تضافر جهود جميع العاملين بالكلية .

جدير بالذكر أن جائزة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمى المتميز، ذات مكانة عالمية كبيرة، وأطلقت لأول مرة عام 1998 بهدف تشجيع الارتقاء بالتعليم ورعاية الموهوبين والمبتكرين، وتكريم كافة الفئات والجهات ذات العلاقة بقطاع التربية والتعليم، من المؤسسات والأفراد الذين يقدمون إنجازات وإبداعات متميزة.