تراجع طلبات اللجوء لأوروبا بنسبة 15% فى النصف الأول من 2018

كتب: أحمد علوى

قال المكتب الأوروبى لدعم اللجوء فى تقرير، إن عدد طلبات اللجوء فى الاتحاد الأوروبى تراجع بنسبة 15% فى النصف الأول من عام 2018 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.

ونقل موقع هيسبريس المغربى عن المكتب الأوروبى، أن يونيو الماضى شهد تقديم نحو 51 ألف و300 طلب بتراجع بمعدل ألف و600 عن شهر مايو الماضى.

وجرى تقديم 301390 طلبا فى أول ستة أشهر من العام فى الاتحاد الأوروبى وسويسرا والنرويج.

وكانت سوريا وأفغانستان والعراق وباكستان ونيجيريا بمثابة الدول الرئيسية التى جاء منها الأشخاص طالبو اللجوء فى الاتحاد الأوروبى فى يونيو الماضى بدول الاتحاد.