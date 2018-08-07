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تحصين 240 ألف و200 رأس ماشية من مرض الجلد العقدى بكفر الشيخ

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 10:57 ص
تحصين 240 ألف و200 رأس ماشية من مرض الجلد العقدى بكفر الشيخ تحصين ماشية - صورة أرشيفية
كفر الشيخ -محمد سليمان
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تمكنت مديرية الطب البيطرى بكفر الشيخ، من تحصين 240 ألف و200 رأس ماشية، منهم 177 ألف و120بقرة، و63 ألف و80 ألف من الأغنام والماعز بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ من مرض الجلد العقدى.

وقال الدكتور عبد الحكيم أبو إسماعيل مدير عام الطب البيطرى بكفر الشيخ، إن هناك 38 لجنة تطوف قرى ومراكز المحافظة يوميا لتحصين 245 ألف رأس ماشية "أبقار ، ماعز ، أغنام"، بدء من يوم 20 يونيو الماضى، وتمكنت هذه اللجان من تحصين 240 ألف و200 رأس ماشية، مؤكدا أن المحافظة خاليه تماما من الحالات المرضية ولا توجد لديه حالة واحدة مرضية مصابة بمرض الجلد العقدى، مشيرا إلى أن حملات الطب البيطرى تمكنت من مكافحة 350 كلب بقرى مركزى بلطيم ومطوبس.

وأوضح أبو إسماعيل لـ "اليوم السابع"، قبل بدء عملية التحصين تم تنفيذ حملات رش بالقرى والمركز للقضاء على الناموس لأنه المسبب الأول لنقل المرض، مؤكدا أن مرض التهاب الجلد العقدى من أحد أهم الأمراض الفيروسية التى تنتقل بين الحيوانات عن طريق الناقلات الحشرية خاصة الناموس، ويسبب فيروس التهاب الجلد العقدى، وينتشر بصورة معدية ووبائية بين الأبقار مسببا التهاب جلدى مع ظهور عقد ودرنات على سطح الجلد مع التهاب الأوعية الليمفاوية وأوديما بالأرجل ومقدم الصدر، مسببا إهدار متصاعد لحالة الحيوانات المصابة مثل الهزال وانخفاض إنتاج اللبن ،وكذلك العقم والإجهاض.

 

 


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