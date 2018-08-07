تحصين مليون و 856 ألف طائر ضد مرض أنفلونزا الطيور بالشرقية

الشرقية – إيمان مهنى

أكد الدكتور أشرف توفيق مدير مديرية الطب البيطرى بالشرقية ، أن إدارة الدواجن وأقسام الدواجن التابعة بالإدارات المركزية ، قامت بتنفيذ الخطة الوقائية من مرض أنفلونزا الطيور للحفاظ على الدواجن بالمحافظة ووقايتها من المرض والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين المتعاملين مع الطيور.

وأشار إلى أنه تم تحصين مليون و856 ألف و305 طائر ضد مرض انفلونزا الطيور خلال الفترة من أول يناير إلى 31 يوليو 2018 ، وذلك من خلال لجان التحصين بالقرى لتحصين 356 ألف و378 طائرمن خلال 341 لجنة بـ 6933 منزل أو من خلال مزارع الدواجن الحضانات تحصين 788 ألف طائر بـ 73 حضانة أو من خلال الوحدات البيطرية لتحصين 711 ألف و927 طائر.

وأضاف أن مديرية الطب البيطري بالشرقية ، تواصل جهودها للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها .