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الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 12:56 م
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تحرير 2245 مخالفة مرورية وضبط 993 متهمًا هاربًا بالبحيرة

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 12:36 م
تحرير 2245 مخالفة مرورية وضبط 993 متهمًا هاربًا بالبحيرة حملة مرور - أرشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بإشراف اللواء جمال الرشيدى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة ، اليوم ، حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة.
 
أسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث عن ضبط 993 متهمًا هاربًا من أحكام قضائية بالحبس .
 
 
كما تم تحرير 2245 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير في الممنوع والتصالح الفوري، وحجز مركبات، واشتباه في الصلاحية الفنية، كما تم رفع وإزالة1101 إشغال طريق ثابت ومتحرك بالبحيرة.
 
 

 


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