تحرير 1440 مخالفة مرورية متنوعة فى حملة مكبرة بالقليوبية

القليوبية - نيفين طه

شنت إدارة المرور بالقليوبية، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، على الطرق الرئيسية والعامة، أسفرت الحملة عن تحرير 1440 مخالفة مرورية.

وكانت توجيهات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، للواء نبيل عدلي مدير إدارة المرور، القيام بحملة مكبرة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعى والطريق الدائرى، أسفرت الحملة عن تحرير 1440 مخالفة مرورية لقائدى السيارات والدراجات النارية و232مخالفة انتظار خاطئ وتحصيل 23000 جنيه وسحب 27 دراجة نارية وحجز 6 دراجات.

كما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب أسفرت جهودها عن سحب 43 رخصة وتحصيل 2600 جنيه غرامة.