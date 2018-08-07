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تجديد حبس مسن هتك عرض طفلة بالمعادى الجديدة 15يوما

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 12:02 م
تجديد حبس مسن هتك عرض طفلة بالمعادى الجديدة 15يوما حبس - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح البساتين، حبس حارس عقار مسن، 15يوما على ذمة التحقيقات فى اتهامه بهتك عرض طفلة عمرها 4 سنوات.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة البساتين، من حارس عقار يفيد تعرض طفلته "ز.م" 4 سنوات، لهتك عرضها ومحاولة اغتصابها على يد حارس عقار مجاور لهما بمنطقة المعادى الجديدة، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وتمكن النقيب أحمد سمير معاون مباحث القسم، من القبض على المتهم وتبين أنه يدعى "ر.م" 72 سنة، حارس عقار بمنطقة المعادى الجديدة.

وبمواجهته بأقوال والد الطفلة والطفلة الضحية اعترف باستدراجها داخل غرفته بالعقار الذى يحرسه، وخلع ملابسها وملابسه فى محاولة اغتصابها، حيث تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى أصدرت قرارها السابق.


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