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تأجيل محاكمة محمد بديع و 12 آخرين فى "أحداث مكتب الإرشاد" لـ 11 أغسطس

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 04:51 م
تأجيل محاكمة محمد بديع و 12 آخرين فى "أحداث مكتب الإرشاد" لـ 11 أغسطس المستشار محمد شرين فهمى-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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قررت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والمنعقدة بمهد أمناء الشرطة، اليوم الثلاثاء، تأجيل إعادة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، وعدد من القيادات على رأسهم خيرت الشاطر، نائب المرشد، وسعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، و8 آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ "أحداث مكتب الإرشاد"، لـ 11 أغسطس لمرافعة الدفاع.
 
وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم. 
 
 
 
 

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