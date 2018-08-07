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الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 12:57 م
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تأجيل إعادة محاكمة 7 محامين متهمين بإهانة القضاء فى المنيا

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 12:00 م
تأجيل إعادة محاكمة 7 محامين متهمين بإهانة القضاء فى المنيا محكمة جنايات المنيا - أرشيفية
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قررت محكمة جنايات المنيا، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار طارق وصفى رئيس الدائرة الاولى، تأجيل إعادة محكمة 7 من محامين مطاى بتهمة إهانة القضاء إلى جلسة اليوم الرابع من دور أكتوبر القادم مع إخلاء سبيل المتهمين. 
 
كانت محكمة النقض قد ألغت حبس 7 محامين 5 سنوات لكل منهم فى الحكم الصادر فى 12 مارس 2017 وتم الطعن عليه امام دائرة جنائية جديدة، والتى نظرت اولى جلسات المحاكمة اليوم.
 
يشار إلى أن النيابة العامة أحالت المحامين المتهمين إلى المحاكمة عام 2016 ، وشمل امر الإحالة أن المتهمين عطلوا العمل داخل محكمة مطاى فى مارس 2013 واشتركوا فيما بينهم على التجمهر والتظاهر داخل المحكمة والتحريض على إثارة الشغب دخل مقرات حكومية.
 
 

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