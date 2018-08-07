"بيطري المنوفية" تنهى إستعدادتها لإستقبال عيد الأضحى المبارك

المنوفية _ محمد فتحى

شدد الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومديرى المديريات بضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية وفقاً للقانون والتواجد الميدانى بالشوارع لسرعة التعامل مع مشاكل المواطنين، كما أشار إلى أنه بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية سيتم تكثيف التواجد الأمنى بالشوارع والميادين لإحكام السيطرة الأمنية خلال أيام العيد.

ومن جانبه صرح الدكتور السيد عوض وكيل وزارة الطب البيطرى بالمنوفية أنه تم الانتهاء من وضع كافة الخطط لإستقبال عيد الأضحى المبارك بتنفيذ القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعملية الذبح والكشف على اللحوم، مؤكداً على انه تم التنبيه على مديرى المجازر بضرورة فتح المجازر طوال أيام العيد وإستقبال المذبوحات إعتباراً من أول ايام عيد الاضحى المبارك مجاناً من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 6 مساءً بدون تحصيل اى رسوم بالنسبة لأضاحى المواطنين.

كما أفاد وكيل وزارة الطب البيطرى بتكثيف الحملات الرقابية على محلات عرض وبيع اللحوم والدواجن والأسماك الطازجة والمجمدة ومحلات الجزارة والسوبر ماركت وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية الصحة بالمحافظة.

و أكد على تفعيل غرف العمليات الرئيسية بالمديرية والفرعية بمراكز المحافظة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة، حيث تم تخصيص أرقام تليفونات لإستقبال الشكاوى خلال أيام العيد والعمل على حلها فوراً كالتالى شبين الكوم ( 2174932 )، تلا ( 3791014 )، بركة السبع ( 2294742 )، الشهداء ( 2750069 )، منوف ( 3661782 )، أشمون ( 3442184 )، قويسنا ( 2573122 )، السادات ( 2600323 )، الباجور ( 3884665 ).