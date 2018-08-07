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الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 04:14 ص
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"بيطرى كفر الشيخ" يستعد لتحصين 270 ألف رأس ماشية من مرض الحمى القلاعية

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 04:00 ص
"بيطرى كفر الشيخ" يستعد لتحصين 270 ألف رأس ماشية من مرض الحمى القلاعية محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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أعلنت مديرية الطب البيطرى بكفر الشيخ، استعدادها للحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية الشهر المقبل، برئاسة الدكتور عبدالحكيم أبو إسماعيل مدير عام الطب بالمحافظة.

وقال "أبو إسماعيل" لـ"اليوم السابع": "نهدف من خلال الحملة القومية لتحصين الماشية من مرض الحمى القلاعية تحصين 270 ألف ماشية بقرى ومراكز المحافظة"، مضيفًا أنه تم توفير اللقاحات اللازمة فى ثلاجات المديرية والإدارات المختلفة.

وأضاف: قبل بدء العمل تُعقد ندوات إرشادية بالتعاون بين إدارة الإرشاد وأقسام الإرشاد بالإدارات المختلفة للفلاحين لحدثهم على تقديم مواشيهم للجان التحصين وبيان أهمية التحصين، وفى نفس الوقت تُعقد اجتماعات مع رؤساء أقسام الوقاية بالإدارات المختلفة لتوضيح أهمية التحصين وتنفيذه بشكل جيد، وكيفية الحفاظ على اللقاح، وكيفية اعطاء جرعة اللقاح لكل حيوان بطريقة سليمة، وعقد ندوات إرشادية مع أطباء اللجان بكل إدارة لحثهم على أهمية التحصين وكيفية الحفاظ على اللقاح حتى يصل للحيوان بطريقة سليمة.

وفى سياق متصل، ناشد الدكتور خالد محمد الجوهرى، مدير عام الرقابة بطب بيطرى كفر الشيخ، جميع الفلاحين بتقديم مواشيهم للجان التحصين، مما يؤدى لعدم ظهور المرض وعدم وجود خسارة انتاجية فى الحيوانات بالمحافظة، والمحافظة على الثروة الحيوانية الخاصة بالمواطنين.

 


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