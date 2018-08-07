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بدء معسكر إعداد القيادات الطلابية 11 أغسطس بالمدينة الجامعية فى سموحة

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 10:51 ص
بدء معسكر إعداد القيادات الطلابية 11 أغسطس بالمدينة الجامعية فى سموحة الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية
الإسكندرية - هناء أبو العز
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ينظم مركز التطوير الوظيفى وريادة الأعمال بجامعة الإسكندرية فى الفترة من 11 إلى 15 أغسطس الحالى، معسكر إعداد القيادات الطلابية بمقر المركز بمجمع الأنشطة الطلابية بالمدينة الجامعية بسموحة تحت رعاية الدكتور عصام الكردى رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور ومشاركة طلاب الجامعة وحديثى التخرج.

وقال الدكتور محمد بلال المدير التنفيذى للمركز، إن المعسكر يهدف إلى تنمية المهارات القيادية والإدارية لدى الشباب لمواجهة تحديات العمل والتغلب عليها، وتأهليهم للمشاركة فى عمليات التنمية، والقدرة على اتخاذ القرارات وإدارة الأزمات، والإطلاع على أهم النظم والمفاهيم ونظريات القيادة الحديثة، وإعداد الاستراتيجيات والخطط التشغيلية لأى مؤسسة.

وأضاف أن المعسكر يتضمن حلقات نقاش، وعصف ذهنى، ومجموعات عمل، وتبادل أدوار، وحالات عملية وتطبيقية، يأتى تنظيم المعسكر بمناسبة الاحتفال باليوم الدولى للشباب، والذى تحتفل به الأمم المتحدة هذا العام تحت عنوان " إعطاء مساحة مأمونة للشباب".

 


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