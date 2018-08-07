انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقليوبية بسبب عطل مفاجىء فى خط رئيسى

كتب أحمد حسن

أعلنت شركة مياه القليوبية، قطع المياه عن مناطق "ميت نما وبهتيم وعدد من مناطق شبرا الخيمة"، وذلك بسبب عطل مفاجىء بمحبس أحد الخطوط الرئيسية بمحطة مياه شبرا الخيمة والمغذي لهذه المناطق.

من جانبه قال المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه القليوبية، إنه تم التنسيق مع شركة مياه القاهرة لتوفير المعدات اللازمة لعملية الإصلاح، وكذا وسيارات مياه نقية لخدمة المواطنين لحين الانتهاء من الاصلاح.

وأوضح: " ستعود المياه فور الانتهاء من عملية الإصلاح"، لافتا إلى أنه تم توجيه فريق عمل لمكان العطل للانتهاء من أعمال الإصلاح فى أقرب وقت ممكن.