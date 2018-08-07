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انعقاد أول اجتماع مشترك للمركز الروسى السورى لإيواء وعودة اللاجئين

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 06:41 م
انعقاد أول اجتماع مشترك للمركز الروسى السورى لإيواء وعودة اللاجئين نازحين سوريين
أ ش أ
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عقد المركز الروسى لإيواء وتوزيع اللاجئين أول اجتماع مشترك مع رئيس مقر التنسيق السورى لعودة اللاجئين فى دمشق.

وقال رئيس المركز الروسى للمصالحة فى سوريا اليكسى تسيجانكوف - وفقا لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم الثلاثاء - إن الاجتماع الذى عقد مع مدير مقر التنسيق السورى وزير الإدارة المحلية حسين مخلوف، حدد أهداف خطط الاتصال بين الجانبين الروسى والسورى ونظام التفاعل بينهما.

يُذكر أنه تم تعيين وزير الإدارة المحلية حسين مخلوف، مديراً للمقر السورى لتنسيق عودة اللاجئين كون جميع الهيئات التنفيذية للسلطة من المحافظ وما دون ذلك تخضع له.

 

 


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