video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 08 أغسطس 2018 12:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

انطلاق الفوج الرابع من معسكر إعداد قادة المستقبل بجامعة قناة السويس

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 11:38 م
انطلاق الفوج الرابع من معسكر إعداد قادة المستقبل بجامعة قناة السويس جانب من الفعاليات
الإسماعيلية – جمال حراجى
إضافة تعليق

انطلقت فعاليات الفوج الرابع من معسكر إعداد قادة المستقبل بجامعة قناة السويس بمشاركة 104 طالب وطالبة، وذلك إستكمالا لتنفيذ معسكرات إعداد قادة المستقبل، التى تنظمها الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة قناة السويس وبعد نجاح الأفواج الثلاثة السابقة، والتى تستمر حتى10 أغسطس الحالي، تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة.

وتنظم هذه المعسكرات بهدف تنمية روح الإنتماء والولاء للجامعة والوطن وتثقيف الطلاب وتنمية معارفهم والكشف عن مواهب الطلاب فى كافة الأنشطة والمجالات ودمج الطلاب من كافة كليات الجامعة وتبادل الخبرات فيما بينهم، بالإضافة إلي زيادة جسورالتواصل بين الطالب وعضو هيئة التدريس و العاملون بالجامعة والترويح عن الطلاب وإستثمار وقت الفراغ

 

وعقدت مساء اليوم ندوه تعليميه للطلاب تحت عنوان "طريقه العمل علي برنامج power point، وكيفيه استخدامه ؛طرق العرض الفعال " حاضر بها الدكتور أمير مهنا مدير مركز تدريب تكنولوجيا المعلومات والإتصالات بالجامعه

 

وأوضح الدكتور أمير مهنا خلال الندوة أهمية استخدام برنامج الـ power point فهو عبارة عن تطبيق مرئى ورسومى يتم إستخدامه بشكل أساسى لإنشاء العروض التقديمية، ويمكن من خلاله إنشاء عروض الشرائح التى تجمع بين النصوص والأشكال والصور والرسومات البيانية والرسومات المتحركة والمخططات ومقاطع الفيديو، وعرضها وتقديمها يستخدم في العروض المتحركة وغير المتحركة ، ويستخدم أيضا فى اللوحات المتغيرة المتتالية، ويمكن من خلاله إدراج عدد لا نهائى من الشرائح.

وأكد مدير مركز تدريب تكنولوجيا المعلومات بالجامعه، على أن أفضل عرض تقديمى هوالذى لايزيد عن 5إلى 6 أسطر بحيث يتكون السطرالواحد من 10 كلمات بحد أقصى ، ويفضل استخدام الرسوم المتحركة لتوصيل المعلومه للمتلقى بسرعه وسهوله، مؤكدا للطلاب  على أن إتقان عمل الرسوم المتحركه بجميع مؤثراتها الحركيه بطريقه صحيحه ،يغنى عن ألف كلمه.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. جامعات المحافظات تستقبل طلاب تنسيق المرحلة الثالثة بحد أدنى 50% للعلمى والأدبى.. تخصيص موظفين لإرشاد الطلبة بالتسجيل الصحيح.. استمرار تسجيل الرغبات حتى الخميس.. وجامعة كفر الشيخ: معامل مكيفة لخدمة الطلاب

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

جامعه القناه

معسكر قيادات المستقبل بجامعه القناه

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
الأرصاد: رياح خفيفة ليلا تقلل الشعور بارتفاع درجات الحرارة

الأرصاد: رياح خفيفة ليلا تقلل الشعور بارتفاع درجات الحرارة

"دفاع" البرلمان: ظهور هيثم الحريرى على قنوات الإخوان مخالف للائحة

"دفاع" البرلمان: ظهور هيثم الحريرى على قنوات الإخوان مخالف للائحة

5 مراكز تحتاج لبحث من أجيرى فى المهمة الأولى مع الفراعنة.. محمد حمدى الأقرب لخلافة عبد الشافى فى منافسة أيمن أشرف.. البحث عن بديل أحمد فتحى وطارق حامد.. انفراجه فى مركز "السعيد".. والأمل يعود لباسم مرسى

5 مراكز تحتاج لبحث من أجيرى فى المهمة الأولى مع الفراعنة.. محمد حمدى الأقرب لخلافة عبد الشافى فى منافسة أيمن أشرف.. البحث عن بديل أحمد فتحى وطارق حامد.. انفراجه فى مركز "السعيد".. والأمل يعود لباسم مرسى

التعليم تختار رؤساء لجان الثانوية العامة استعدادا لامتحانات الدور الثانى.. وتنتهى من صندقة الأسئلة وتسفيرها لمراكز التوزيع بالمديريات خلال أيام.. وتشكل غرفة عمليات للتصدى للغش.. ومصادر: محاولات غش الدور الثانى

التعليم تختار رؤساء لجان الثانوية العامة استعدادا لامتحانات الدور الثانى.. وتنتهى من صندقة الأسئلة وتسفيرها لمراكز التوزيع بالمديريات خلال أيام.. وتشكل غرفة عمليات للتصدى للغش.. ومصادر: محاولات غش الدور الثانى

أول تعليق لمحمد صلاح بعد إعلان الحضرى اعتزال اللعب دوليا

أول تعليق لمحمد صلاح بعد إعلان الحضرى اعتزال اللعب دوليا

"طباخ بدرجة حفيد رئيس" ابن جونيور ترامب يساعد والده فى تحضير الكيك - صور

"طباخ بدرجة حفيد رئيس" ابن جونيور ترامب يساعد والده فى تحضير الكيك - صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة