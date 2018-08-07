انطلاق الفوج الرابع من معسكر إعداد قادة المستقبل بجامعة قناة السويس

الإسماعيلية – جمال حراجى

انطلقت فعاليات الفوج الرابع من معسكر إعداد قادة المستقبل بجامعة قناة السويس بمشاركة 104 طالب وطالبة، وذلك إستكمالا لتنفيذ معسكرات إعداد قادة المستقبل، التى تنظمها الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة قناة السويس وبعد نجاح الأفواج الثلاثة السابقة، والتى تستمر حتى10 أغسطس الحالي، تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة.

وتنظم هذه المعسكرات بهدف تنمية روح الإنتماء والولاء للجامعة والوطن وتثقيف الطلاب وتنمية معارفهم والكشف عن مواهب الطلاب فى كافة الأنشطة والمجالات ودمج الطلاب من كافة كليات الجامعة وتبادل الخبرات فيما بينهم، بالإضافة إلي زيادة جسورالتواصل بين الطالب وعضو هيئة التدريس و العاملون بالجامعة والترويح عن الطلاب وإستثمار وقت الفراغ

وعقدت مساء اليوم ندوه تعليميه للطلاب تحت عنوان "طريقه العمل علي برنامج power point، وكيفيه استخدامه ؛طرق العرض الفعال " حاضر بها الدكتور أمير مهنا مدير مركز تدريب تكنولوجيا المعلومات والإتصالات بالجامعه

وأوضح الدكتور أمير مهنا خلال الندوة أهمية استخدام برنامج الـ power point فهو عبارة عن تطبيق مرئى ورسومى يتم إستخدامه بشكل أساسى لإنشاء العروض التقديمية، ويمكن من خلاله إنشاء عروض الشرائح التى تجمع بين النصوص والأشكال والصور والرسومات البيانية والرسومات المتحركة والمخططات ومقاطع الفيديو، وعرضها وتقديمها يستخدم في العروض المتحركة وغير المتحركة ، ويستخدم أيضا فى اللوحات المتغيرة المتتالية، ويمكن من خلاله إدراج عدد لا نهائى من الشرائح.

وأكد مدير مركز تدريب تكنولوجيا المعلومات بالجامعه، على أن أفضل عرض تقديمى هوالذى لايزيد عن 5إلى 6 أسطر بحيث يتكون السطرالواحد من 10 كلمات بحد أقصى ، ويفضل استخدام الرسوم المتحركة لتوصيل المعلومه للمتلقى بسرعه وسهوله، مؤكدا للطلاب على أن إتقان عمل الرسوم المتحركه بجميع مؤثراتها الحركيه بطريقه صحيحه ،يغنى عن ألف كلمه.