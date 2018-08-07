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الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 05:37 م
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انتخابات برلمان كردستان العراق فى 30 ستبمبر

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 04:32 م
انتخابات برلمان كردستان العراق فى 30 ستبمبر أرشيفية
أ ف ب
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أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزانى إجراء الانتخابات البرلمانية فى 30 سبتمبر المقبل دون تأجيل.

وقال بارزانى، فى مؤتمره الصحفى الأسبوعى "أكدنا خلال اجتماع مجلس الوزراء ضرورة إجراء انتخابات برلمان كردستان بموعدها المحدد" 30 سبتمبر المقبل.

وأضاف "لم تطلب أى جهة تأجيل الانتخابات رسميا"ً فى إشارة إلى معلومات تطرقت إلى موعد جديد يلى تشكيل الحكومة المركزية فى بغداد.

وتشوب حالة من الانقسام الداخلى فى إقليم كردستان إثر إصرار رئيس الاقليم السابق مسعود بارزانى على اجراء استفتاء حول الاستقلال خريف العام الماضى.

 

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