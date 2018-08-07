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اليوم.. نظر إعادة محاكمة متهمين بـ"خلية مدينة نصر الثانية"

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 05:00 ص
اليوم.. نظر إعادة محاكمة متهمين بـ"خلية مدينة نصر الثانية" المستشار حسن فريد
كتب إيهاب المهندس
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تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، إعادة إجراءات محاكمة متهمين اثنين فى اتهامهم مع آخرين تم الحكم عليهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون والشروع فى قتل مجندين والمعروفة إعلاميا بـ"خلية مدينة نصر الثانية".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والشروع فى قتل مجندين شرطة، وحيازة أسلحة نارية، وتعطيل مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتعريض حية المواطنين للخطر.

 


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