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اليمن تعلن تضامنها مع السعودية وتؤكد: الموقف الكندى غير مسؤول

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 08:01 ص
اليمن تعلن تضامنها مع السعودية وتؤكد: الموقف الكندى غير مسؤول الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى
كتب: محمد الأحمدى
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استنكرت وزارة الخارجية اليمنية التصريحات الأخيرة الصادرة عن كندا حول نشطاء المجتمع المدنى فى المملكة، واعتبرته "تدخلا سافرا وغير مقبول فى العلاقات بين الدول".

وأعربت الخارجية فى بيان صحفى، "عن أسفها الشديد للموقف الكندى اللامسؤول وتدخلها غير المقبول بالمطلق فى الشئون الداخلية للسعودية، الدولة ذات السيادة والتى تسود فيها سلطة القانون وتحمى حقوق الإنسان فى ظل حرصها على الأمن والسلام الذى يحفظ لمجتمعها استقرارا اجتماعيا تفتقد إليه الكثير من الدول".

وأكدت "وقوف اليمن التام والكامل مع السعودية فى مواجهة أى تدخل خارجى فى شؤونها الداخلية أو المساس بسيادتها"، مشيرة إلى ضرورة احترام القوانين والأنظمة والإجراءات القضائية السعودية من منطلق الحدود الصارمة فى العلاقات الدولية وعدم التدخل فى شؤونها.

وشددت على "حق المملكة المطلق فى الإجراءات التى تتخذها لضمان السلم الاجتماعى ومكافحة الجريمة ودعمها لإجراءاتها البناءة التى تتخذها للقيام بمسؤوليتها فى الحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها".

وأعلنت السعودية الأحد أن السفير الكندى شخص غير مرغوب به وأمهلته 24 ساعة لمغادرة المملكة، كما أعلنت عن تجميد علاقاتها التجارية، واستدعت سفيرها من كندا، ردا على إعلان الأخيرة قلقها من حملة اعتقالات "النشطاء المدنيين فى السعودية" ودعوتها الرياض إلى الإفراج الفورى عنهم.

 


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