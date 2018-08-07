اليابان تحذر مواطنيها من إعصار قوى يقترب من المناطق الشرقية للبلاد

طوكيو (أ ش أ)

حذرت الحكومة اليابانية اليوم الثلاثاء، المواطنين من اقتراب إعصار قوى من شرقى البلاد ، حيث من المتوقع هطول أمطار غزيرة ورياح قوية وأمواج عالية.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن إعصار شانشان يتجه نحو سلسلة جزر إيزو جنوب العاصمة طوكيو، ومن المتوقع أن يقترب من المناطق التى تواجه المحيط الهادئ بعد غد الخميس.

ومن المنتظر أن هطول الأمطار الغزيرة والرعد فى الغالب فى شرق ووسط اليابان اعتبارا من ظهر اليوم مع توقع هطول أمطار غزيرة من الأربعاء حتى الخميس.