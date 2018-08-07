اليابان تتفاوض مع أمريكا للحصول على إعفاء من العقوبات المفروضة على إيران

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قال وزير التجارة اليابانى هيروشيجيه سيكو إن اليابان ستواصل التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية من أجل إعفائها من العقوبات المفروضة على وارداتها من النفط الإيراني.

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، اليوم الثلاثاء، عن سيكو قوله إن اليابان أبلغت الولايات المتحدة بموقفها الأساسى لمنع إلحاق أى أذى بإمدادات الطاقة وبنشاطات الشركات اليابانية.

وتطلب الولايات المتحدة من اليابان ودول أخرى وقف وارداتها من النفط الخام الإيرانى بحلول شهر نوفمبر القادم.