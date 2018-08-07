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النيابة تأمر بتشريح جثة شاب انتحر داخل مصحة علاج إدمان بالهرم

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 02:22 م
النيابة تأمر بتشريح جثة شاب انتحر داخل مصحة علاج إدمان بالهرم جثة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بتشريح جثة شاب عثر عليه منتحرًا داخل مصحة لعلاج الإدمان بالهرم، وطلبت تقرير الطب الشرعى حول وفاته، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الاتهامات التى وجهها والد المتوفى لأثنين من مشرفى المصحة بالتسبب فى وفاته، واستدعائهم لسماع أقوالهم حول ظروف وملابسات الوفاة.

تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد انتحار أحد الأشخاص داخل مصحة لعلاج الإدمان، فانتقل المقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم إلى محل الواقعة، وتبين أن طالب يبلغ من العمر 26 عاما انتحر بشنق نفسه مستخدما ملاءة سرير، وباستدعاء والده وجه اتهاما لاثنين من مشرفى المصحة بالتسبب في انتحار ابنه،  وتم ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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