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المسن المتهم بهتك عرض طفلة بالمعادى: عندى 19حفيدا ومحروم من الجنس منذ وفاة زوجتى

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 02:36 ص
المسن المتهم بهتك عرض طفلة بالمعادى: عندى 19حفيدا ومحروم من الجنس منذ وفاة زوجتى اغتصاب - ارشيفية
كتب على عبد الرحمن
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كشفت تحقيقات نيابة البساتين الجزئية، التى أجرها عمر الصغير، وكيل النيابة، بإشراف المستشار تامر عاشور، رئيس النيابة، مع مسن متهم بهتك عرض طفلة عمرها 4 سنوات، أن المتهم لديه 6 أبناء و19 حفيدا.

واعترف المتهم البالغ من العمر 72 عاما أمام النيابة بارتكاب الواقعة مبررا ذلك بقوله:"انا كنت متزوج ولدى 6 أبناء، و19 حفيدا، ولكن زوجتى توفيت قبل 8 سنوات ومنذ ذلك الحين لم أمارس الجنس وكنت تعبان بسبب ذلك".

وتابع المتهم فى اعترافاته:"لم أجد أمامى إلا هذه الطفلة وظننت أنها لن تفقه شيء ولن تخبر أهلها، واستدرجتها إلى غرفتى فى العقار الذى أحرسه وخلعت ملابسها وملابسى وحاولت اغتصابها إلا أننى لم استطع بسبب عدم انتصاب عضوى الذكرى".

وأضاف المتهم:"بعد فشل محاولات اغتصابها ألبستها ملابسها وارتديت أنا أيضا ملابسى وتركتها تذهب لمنزلها وبعدها فوجئت بوالدها ووالدتها يأتون إلى وحاولوا التشاجر معى وتوجهوا للقسم وحرروا ضدى محضر بذلك".

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة البساتين، من حارس عقار يفيد تعرض طفلته "ز.م" 4 سنوات، لهتك عرضها ومحاولة اغتصابها على يد حارس عقار مجاور لهما بمنطقة المعادى الجديدة.

بالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وتمكن النقيب أحمد سمير، معاون مباحث القسم، من القبض على المتهم وتبين أنه يدعى "ر.م" 72 سنة، حارس عقار بمنطقة المعادى الجديدة.

وبمواجهته بأقوال والد الطفلة والطفلة الضحية اعترف باستدراجها داخل غرفته بالعقار الذى يحرسه وخلع ملابسها وملابسه فى محاولة اغتصابها.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى أمرت بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.


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