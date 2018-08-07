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المرور يرفع 12 سيارة ودراجة بخارية مهملة فى حملات بشوارع الجيزة

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 08:39 ص
المرور يرفع 12 سيارة ودراجة بخارية مهملة فى حملات بشوارع الجيزة دراجات بخارية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية ، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل

أسفرت الحملات التى شنتها إدارة مرور الجيزة خلال الـ 24 ساعة الماضية ، من رصد  12 سيارة متروكة و دراجة بخارية ، خشية استخدامها فى العمليات الإرهابية، منها 4 سيارات تم تسليمهم لمالكيهم، و3 سيارات تم حجزهم بالأقسام و المراكز، و تم رصد 5 دراجات بخارية بدون تراخيص، ولوحات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين .

 


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