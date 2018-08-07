القبض على 7 أشخاص فى مقدونيا لمشاركتهم بالقتال فى سوريا والعراق

رويترز

قالت وزارة الداخلية المقدونية إن الشرطة ألقت القبض على 7 أشخاص اليوم الثلاثاء ، يعتقد أنهم شاركوا فى قتال مع إسلاميين متشددين فى سوريا والعراق.

وقالت الشرطة إن من ألقي القبض عليهم، الذين تتراوح أعمارهم بين 23 و41 عاما، يواجهون اتهامات في قضيتين منفصلتين تعودان إلى عامي 2015 و2016 للمشاركة في الحرب في سوريا والعراق. وسيواجهون أحكاما بالسجن تصل إلى 10 أعوام فى حال إدانتهم.

ومعظم المقدونيين من أصول ألبانية، الذين يشكلون أكثر من ثلث عدد سكان مقدونيا، مسلمون ، ووفقا لتقديرات السلطات المقدونية يحارب أكثر من مئة مقدونى في سوريا والعراق قُتل منهم نحو 20 حتى الآن.

ويقول بعض الدبلوماسيين الغربيين إن العائدين من سوريا والعراق قد يشكلون تهديدا أمنيا فى دول منطقة البلقان التى شهدت حروبا فى التسعينيات.