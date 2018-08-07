الغرفة التجارية بأسوان تعلن إقامة منطقة حرة وتتلقى طلبات المستثمرين

أسوان ندى سليم _ عبد الله صلاح

أكد محمد أبو القاسم، رئيس الغرفة التجارية بأسوان، أنه تم الإعلان عن إقامة منطقة حرة جديدة بمدينة أسوان الجديدة، وفتح باب تلقى طلبات المستمرين ورجال الأعمال، لتمكينهم من إطلاق العديد من المشروعات الاستثمارية وفقا لنظام المناطق الحرة.

وأوضح رئيس الغرفة، في بيان صحفي، أنه سيتم تنفيذ منطقة حرة غرب النيل بمدينة أسوان الجديدة بالتنسيق بين هيئة المجتمعات العمرانية وهيئة الاستثمار، موضحا أن المشروعات الاستثمارية المقرر إقامتها ستعمل وفقا لنظام الإعفاء الجمركي والإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، لافتا إلى أنه سيتم إرسال المشروعات المقدمة من المستثمرين الي هيئة الاستثمار لدراسة كيفية تنفيذها بالمنطقة الحرة الجديدة.